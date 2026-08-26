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hace 43 minutos
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“Sí es viable que el empresariado antioqueño participe en reconstrucción de Chocó y el Eje”: presidenta Cámara de Comercio de Medellín

hace 43 minutos
Luz María Sierra

La presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez de Nicholls, analiza sus 25 años al frente de la institución y el impacto del trabajo cívico y empresarial en la región. Durante el diálogo, se abordan temas de coyuntura clave como la preservación del empleo formal frente a reformas laborales, el origen y los baches actuales de las autopistas de cuarta generación (4G), la respuesta económica e institucional ante el reciente terremoto, la importancia estratégica de conectar a Antioquia con el Chocó y el papel de iniciativas de veeduría ciudadana e indicadores cívicos como Medellín Cómo Vamos y Todos por Medellín....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

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