¿Ya se las vio? Según los ganadores de los Emmy, estas son las series que no se debe perder

Es la gala de la televisión internacional más esperada del año, la que premia lo mejor de la televisión, esas series o miniseries que se ven ahora en plataformas y que nos dejan pegados a la pantalla viendo capítulo tras capítulo en una maratón (aunque algunas siguen el viejo modelo de estrenar un capítulo semanal también en sus canales de televisión por suscripción).
Tras conocerse las nominaciones y hacerse una idea de los que podrían ganar, este domingo 14 de septiembre se dictó sentencia y se entregaron las estatuillas.
Acorde a los premios entregados, estas son las series que sí o sí debe ver para que esté actualizado y vea producciones de gran calidad que ponen la vara muy alta en cuanto a contenido televisivo se trata.
Los premios detallados en esta nota son los de la gala de este domingo, pero algunas series ganaron otros premios técnicos que no se suman en este conteo.