x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Slash, eres tú? Fanáticos de Guns N’ Roses aseguran que el guitarrista estuvo en cine en Bogotá

El famoso guitarrista de Guns N’ Roses fue visto en una sala de cine en Bogotá un día antes de su concierto en la capital. ¿Qué fue a ver?

  • Slash, en pleno concierto de los gunners este martes 7 de octubre en Bogotá. FOTO Cortesía Guns N’ Roses.
    Slash, en pleno concierto de los gunners este martes 7 de octubre en Bogotá. FOTO Cortesía Guns N’ Roses.
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

08 de octubre de 2025
bookmark

Uno de los más afamados guitarristas del mundo del rock está en Colombia. Saul Hudson, más conocido como Slash, la guitarra de Guns N’ Roses, el hombre de 60 años cuya seña de identidad es su pelo crespo suelto y su sombrero de copa, vino al país con el grupo que le dio la fama para presentarse en dos conciertos, uno en Bogotá –el pasado 7 de octubre– y otro en Medellín el próximo sábado 11.

Puede leer: Comienza la semana de Guns N’ Roses en Colombia: así ha sido el paso de los rockeros por el país

Y los seguidores de los gunners le siguen en todo el país la pista a los rockeros, averiguan los hoteles en los que se hospedarán y están pendientes de sus movimientos para buscar autografos o fotos con ellos.

El rumor más reciente es que Slash estuvo este martes, horas antes del concierto en cine y así lo registraron los fanáticos en redes sociales.

Según los fanáticos que han compartido la imagen, Slash fue a cine del Centro Comercial Avenida Chile, en donde quedan las salas de Cine Colombia un día antes de su show en Bogotá.

Y aunque no lo confirmaron, Cine Colombia aprovechó la tendencia y hasta publicó una imagen que invita a la gente a ir a cine, con un hombre de espaldas, con el pelo y el sombrero tal cual como los usa Slash. “Imagínate vivir en Bogotá y no ir a Cine Colombia”, escribieron.

Los seguidores comenzaron a especular sobre qué película estaría viendo ante el auge de las películas dobladas que hay en el país, pero algunos aclararon que justo estos teatros tienen películas subtituladas y que solo había dos en cartelera así.

Consultando en la página de Cine Colombia, en este teatro se están proyectando en inglés y con subtítulos en español la cinta One Battle After Another (Una batalla tras otra), la película de Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Sean Penn con funciones a las 5:20 de la tarde y 8:30 de la noche.

Puede leer la crítica: No es momento de cuidarse: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

El resto de películas en esta sala de cine son en español, dobladas al español y una en francés con subtítulos en español, L’Histoire de Souleymane (Una Odisea En París), por lo que aseguran que estaba viendo la cinta de Leonardo DiCaprio.

Los gunners estarán en Colombia toda la semana. Ya los fanáticos en Medellín están pendientes de, por qué no, encontrarse a alguno de los integrantes en otra sala de cine.

Preguntas sobre la nota:

¿Slash estuvo realmente en Bogotá?
Sí. El guitarrista llegó al país con Guns N’ Roses para ofrecer conciertos en Bogotá y Medellín.
¿Qué película habría visto Slash en el cine?
Según los fanáticos, asistió a una función de One Battle After Another, la película de Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo DiCaprio.
¿Dónde se presentará Guns N’ Roses en Colombia?
La banda ya se presentó en Bogotá y ofrecerá otro concierto en Medellín el 11 de octubre.

Temas recomendados

Cultura
Cine
Películas
Música
Entretenimiento
Medios de comunicación
Redes sociales
Comunidad
Fans
Bogotá
Leonardo DiCaprio
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida