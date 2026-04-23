¿Qué arreglaron los venteros del estadio con Ryan Castro? Esto es lo que se sabe de la protesta de los comerciantes

Cada concierto en la ciudad que se hace en el estadio es un dolor de cabeza para los venteros ubicados en los alrededores por cuenta de los cerramientos que se hacen para garantizar la seguridad, entrada y movilidad de los asistentes.
Pasó con Shakira, con Karol G, con todos los grandes espectáculos que han llegado a la ciudad. “Desde ya tenemos pérdidas, porque los cierres están desde el mismo fin de semana”, le dijo a QHubo Alexander Ramírez, vocero de los venteros. Periodistas de QHubo estuvieron este jueves temprano y evidenciaron cómo las vallas que ya estaban instalando les impedía el trabajo a los venteros quienes llamaron la atención –de nuevo– frente a esta situación: cerca de 127 locales sin poder trabajar.
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Tras varias llamadas y reuniones se buscó solucionar la situación para estos venteros que quieren y aprecian la música de Ryan Castro y saben de su cercanía con el barrio y con la gente.