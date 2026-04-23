¿Qué arreglaron los venteros del estadio con Ryan Castro? Esto es lo que se sabe de la protesta de los comerciantes

Cada concierto en la ciudad que se hace en el estadio es un dolor de cabeza para los venteros ubicados en los alrededores por cuenta de los cerramientos que se hacen para garantizar la seguridad, entrada y movilidad de los asistentes. Pasó con Shakira, con Karol G, con todos los grandes espectáculos que han llegado a la ciudad. “Desde ya tenemos pérdidas, porque los cierres están desde el mismo fin de semana”, le dijo a QHubo Alexander Ramírez, vocero de los venteros. Periodistas de QHubo estuvieron este jueves temprano y evidenciaron cómo las vallas que ya estaban instalando les impedía el trabajo a los venteros quienes llamaron la atención –de nuevo– frente a esta situación: cerca de 127 locales sin poder trabajar. Puede leer: ¿No alcanzó boleta para Ryan Castro? El concierto será transmitido en evento gratuito en la Feria de Ganado Tras varias llamadas y reuniones se buscó solucionar la situación para estos venteros que quieren y aprecian la música de Ryan Castro y saben de su cercanía con el barrio y con la gente.

¿Qué se sabe de la situación de los venteros del estadio para este concierto?

Cerca de las 7:30 de la noche llegó un comunicado de la organización del concierto con varias aclaraciones al respecto. Lo primero fue enfatizar que Ryan Castro y su equipo “han liderado un proceso de diálogo cercano y constructivo con Alexander Ramírez, representante de la red de venteros de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, reafirmando su compromiso con la ciudad y con las comunidades que hacen parte de este tipo de eventos”. Puede leer: ¡AWOOO! Metro de Medellín operará 24 horas por concierto de Ryan Castro: así será el servicio La idea de Ryan es escuchar, no quiere que en un espectáculo tan importante para su carrera y relevante para su historia como artista haya cabos sueltos en temas que son esenciales para él como el bienestar de su gente: “El artista ha escuchado activamente las inquietudes del gremio, buscando alternativas que permitan que cientos de familias continúen vinculadas a la dinámica económica que genera el espectáculo”, aseguró el comunicado firmado por el equipo de Ryan Castro y los organizadores del evento, Breakfast Live.