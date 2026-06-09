Indignación por video de paciente abandonado en la calle frente al Hospital La María: centro médico pidió disculpas

Un video grabado a las afueras del Hospital La María de Medellín desató una ola de indignación este fin de semana luego de que mostrara a un paciente, aún vestido con bata hospitalaria, que es dejado en plena vía pública por dos personas que, al parecer, serían trabajadores del centro asistencial.
En las imágenes, ampliamente compartidas en redes sociales, se observa cómo el hombre es bajado de una silla de ruedas y ubicado sobre la acera junto a algunas de sus pertenencias. Según se aprecia en el video, el paciente presenta dificultades para mantenerse en pie mientras es vestido por los funcionarios. “Vea, sacan a este man así, en pelota”, se escucha decir a la persona que registra la escena.
Posteriormente, el hombre permanece tendido sobre el andén cuando una patrulla de la Policía llega al lugar para verificar su estado de salud.