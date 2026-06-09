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Con silenciador asesinaron a la expareja de alias Castor; él señala a los responsables

Desde la cárcel de Cómbita, el señalado jefe de la banda Los Costeños, reaccionó al crimen y delató a dos personas que supuestamente participaron del crimen.

  • Alias Castor y su expareja, la abogada María Alejandra Vera. La mujer fue asesinada en un parqueadero de Puerto Colombia, cerca a Barranquilla. Fotos: redes
    Alias Castor y su expareja, la abogada María Alejandra Vera. La mujer fue asesinada en un parqueadero de Puerto Colombia, cerca a Barranquilla. Fotos: redes
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 2 horas
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Mayra Alejandra Vera Duarte, conocida como ‘La Mona’ y la expareja de alias Castor, jefe de la banda Los Costeños, fue asesinada cerca a Barranquilla por un sicario que le disparó utilizando un arma de fuego con silenciador.

El crimen ocurrió a plena luz del día de este martes cuando la abogada, que acompañaba el proceso de paz urbana en esa ciudad, estaba en un estacionamiento del conjunto residencial Horizonte, ubicado entre el corregimiento de La Playa y el sector de Villa Campestre, en jurisdicción de Puerto Colombia.

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De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, el ataque ocurrió cuando la mujer se disponía a abordar una camioneta Toyota y fue interceptada por un hombre armado que le disparó en repetidas ocasiones.

Testigos del hecho le contaron a la Policía que el sicario habría utilizado una pistola equipada con silenciador. Otra persona también participó de los hechos.

Vera Duarte sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar antes de recibir asistencia médica.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegaron a la escena para realizar la inspección técnica del cadáver y adelantar la recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo sucedido.

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Antecedentes judiciales

El nombre de la abogada Mayra Alejandra Vera Duarte cobró relevancia pública a comienzos de 2023, cuando fue capturada durante un operativo conjunto del Gaula de la Policía y el Ejército en el norte de Barranquilla.

En ese momento fue señalada como presunta financiadora de la organización delincuencial ‘Los Costeños’ y como pareja sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, considerado uno de los principales cabecillas de esa estructura criminal y quien ha sido cuestionado por su participación en la paz urbana en Barranquilla, criticada por el alcalde Alex Char.

En ese momento, la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, financiación de grupos armados ilegales, extorsión agravada y perturbación de la posesión sobre inmueble.

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Según las investigaciones, habría estado vinculada a actividades relacionadas con extorsiones y disputas por la posesión de tierras en diferentes sectores del departamento del Atlántico.

Sin embargo, en abril de 2023 un juez de control de garantías ordenó su libertad al considerar que existían inconsistencias en varios de los elementos probatorios presentados por la Fiscalía para sustentar la medida de aseguramiento en su contra.

Tras el homicidio, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

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Entre las hipótesis que manejan los investigadores figura la posibilidad de que el asesinato esté relacionado con retaliaciones o disputas entre estructuras criminales con presencia en el departamento del Atlántico.

No obstante, las autoridades señalaron que todas las líneas investigativas permanecen abiertas mientras avanzan las labores de recolección de pruebas y testimonios.

Alias Castor respondió desde la cárcel

Desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido con el alias de Castor, se pronunció sobre el asesinato de su expareja.

A través de un comunicado, divulgado pocas horas después del crimen, el presunto jefe de la estructura criminal ‘Los Costeños’ afirmó que los responsables materiales del homicidio ya estarían identificados.

Según su versión, se trata de dos hombres conocidos con los alias de ‘Joel Piraña’ y ‘Rulay’, quienes habrían participado en el ataque en el que María Alejandra Vera fue asesinada con un arma con silenciador.

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Díaz Collazos también confirmó que la víctima, quien era abogada de profesión, integraba su equipo jurídico. En el documento, ‘Castor’ aseguró que dejará en manos de las autoridades las investigaciones relacionadas con este caso y otros hechos violentos que, según él, han afectado a familiares y personas cercanas.

Asimismo, sostuvo que detrás del asesinato existiría una red dedicada al despojo ilegal de tierras, cuyos integrantes presuntamente financian acciones criminales mediante recursos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio y verificar la información entregada por el señalado cabecilla criminal.

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