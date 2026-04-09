Revelan el tráiler final de ‘Michael’ a 15 días del estreno: así nació el rey del pop

Dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, la película no ha tenido un camino sencillo. El primer montaje superaba las cuatro horas. Era una versión mucho más extensa que, con el paso del tiempo, terminó reducida prácticamente a la mitad. En el proceso, parte del material rodado fue descartado por cuestiones legales, lo que afectó directamente su tramo final.
Ese cierre tuvo que ser reconfigurado con nuevas escenas, en un rodaje adicional que elevó el presupuesto inicial, calculado en 155 millones de dólares, hasta cifras cercanas a los 200 millones, asumidas en buena parte por el Michael Jackson Estate.
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