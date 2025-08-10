x

Video | Maluma regañó a una mujer porque llevó a su bebé a concierto en México: “Sea un poco más consciente”

El cantante criticó que la madre sostuviera al bebé de un año “como si fuera un juguete”, insistiendo en que se trataba de “un acto de irresponsabilidad”.

  • Maluma interrumpió su concierto en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México, para dirigirse a una mujer en el público que llevaba a un bebé en brazos. FOTO: REDES SOCIALES
    Maluma interrumpió su concierto en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México, para dirigirse a una mujer en el público que llevaba a un bebé en brazos. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Maluma interrumpió inesperadamente uno de sus shows en México para dirigirse directamente a una madre del público que llevaba en brazos a su bebé de un año.

El cantante paisa no dudó en expresar su molestia por la situación y llamarle la atención a la mujer sobre los riesgos que implican los altos niveles de sonido para el bebé en un espectáculo de este tipo.

¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos”, dijo el artista desde el escenario del Palacio de los Deportes en Ciudad de México este sábado.

Puede leer: Juan Luis Guerra y Juanes, los reyes indiscutibles del Superconcierto de Feria de las Flores 2025

El intérprete de Hawai también criticó que la madre sostuviera al niño “como si fuera un juguete”, insistiendo en que el pequeño “no quiere estar ahí” y que se trataba de “un acto de irresponsabilidad”.

El episodio quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Se lo digo con todo respeto, ya que soy papá. Para la próxima sea un poco más consciente”, dijo el cantante, haciendo referencia a su propia experiencia con su hija Paris, nacida en marzo del año pasado en Medellín.

Desde el pasado miércoles, Maluma se encuentra en medio de su gira ‘+ Pretty + Dirty World Tour’ en México con ocasión de sus tres conciertos ‘sold out’.

Lea más: Shakira deslumbra en California con nuevos looks de lujo y anuncia su regreso a Latinoamérica

Durante las presentaciones, el artista colombiano Pipe Bueno se unió a Maluma para interpretar El rey, como homenaje a la música mexicana. Pipe Bueno, quien reside en México, sorprendió al público con esta colaboración especial.

Incluso después de terminar su show el sábado, Maluma fue captado compartiendo con sus fans y cantando junto a una banda de mariachis que interpretó canciones clásicas mexicanas como Acá entre nos, de Vicente Fernández.

