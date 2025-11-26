¿Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, estaría involucrado en una red de tráfico de drogas y armas? Esto se sabe

Uno tras otro escándalo envuelve a la Organización Miss Universe desde el triunfo de la mexicana Fátima Bosch, quien ha denunciado una campaña de “violencia” en su contra tras obtener la cuarta corona universal para su país. La polémica no gira solamente alrededor de ella, pues también involucra a los propietarios del certamen.

El primer caso es el de Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, presidenta del grupo TPN, sobre quien un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto por un presunto fraude cercano al millón de dólares.

Ahora, el nombre que domina la conversación es el del empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del 50 % de la franquicia. Según el diario Reforma, figura como uno de los presuntos líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible que, de acuerdo con la investigación, se transportaba en lanchas por el río Usumacinta y luego en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro, en México.

Señalan que el combustible terminaba en bodegas pertenecientes a la red criminal y que algunas de las empresas de seguridad vinculadas a Rocha Cantú habrían sido utilizadas para adquirir y transportar armamento de manera ilegal.

El empresario, segpun ese medio, aceptó cooperar como “testigo colaborador protegido” de la Fiscalía General de la República (FGR) con el fin de entregar información clave sobre este caso y sobre las personas presuntamente implicadas. La entidad se pronunció este miércoles a través de su cuenta de X (antes Twitter) para informar que se abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada con relación en el narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. Como resultado, se obtuvieron órdenes de aprehensión contra 13 personas.

“En el caso específico de Raúl ‘R’, de quien ha habido informaciones públicas diversas, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal continuar y profundizar en esta investigación. La situación jurídica de dicho individuo se podrá dar a conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza”, se lee en la publicación.