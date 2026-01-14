¿Quién es Loli Bahia? La modelo con la que Rosalía se pasea de la mano por el mundo

El nombre de Rosalía pasó de ser tendencia en las últimas semanas por el estreno de su cuarto álbum de estudio, Lux, a tener relevancia, de nuevo, por su situación sentimental.
Y es que, durante la Navidad y la celebración de Año Nuevo la artista española fue vista en varios lugares de la mano de una mujer de la que aseguran sería su nueva pareja.
Así se le vio en las playas de Ipanema, en Río de Janeiro, Brasil, durante la ya tradicional celebración del Año Nuevo en ese lugar, donde la cantante fue grabada corriendo hacia el mar de la mano de la mujer y más recientemente, se les vio juntas de nuevo por las calles de París teniendo los mismos gestos de cariño y confianza. Y entonces, ¿quién es la misteriosa mujer que ahora pasea de la mano con Rosalía por el mundo?