¿Quién es Loli Bahia? La modelo con la que Rosalía se pasea de la mano por el mundo

El nombre de Rosalía pasó de ser tendencia en las últimas semanas por el estreno de su cuarto álbum de estudio, Lux, a tener relevancia, de nuevo, por su situación sentimental. Y es que, durante la Navidad y la celebración de Año Nuevo la artista española fue vista en varios lugares de la mano de una mujer de la que aseguran sería su nueva pareja. Lea aquí: Rosalía se une al elenco de Euphoria para su esperada tercera temporada: “Ha sido mi serie favorita en los últimos años” Así se le vio en las playas de Ipanema, en Río de Janeiro, Brasil, durante la ya tradicional celebración del Año Nuevo en ese lugar, donde la cantante fue grabada corriendo hacia el mar de la mano de la mujer y más recientemente, se les vio juntas de nuevo por las calles de París teniendo los mismos gestos de cariño y confianza. Y entonces, ¿quién es la misteriosa mujer que ahora pasea de la mano con Rosalía por el mundo?

Se trata de la modelo Loli Bahia, una joven de 23 años de raíces francesas, argelinas y españolas, cuya belleza se “pelean” las casas de moda de lujo desde hace varios años.

Aunque ahora su nombre suena más por su cercanía con Rosalía, lo cierto es que Loli Bahía lleva años construyendo una carrera que, incluso, la ha llevado más allá de las pasarelas. Según la revista ¡Hola!, la llegada de Bahía al modelaje se dio por accidente, “a costa de los sueños de una amiga suya, a quien acompañó a un concurso el día que fue descubierto”. Siga leyendo: ¿Por qué el boom de Rosalía con su nueva canción Berghain? “Con sus ojos cristalinos de mirada penetrante, nariz geométrica y larguísima melena oscura, conquistó a la agencia Women” y tras unirse a ella, dio sus primeros pasos en la pasarela de Louis Vuitton Otoño-Invierno 2020-2021, “su estilo le gustó tanto que el diseñador Nicolas Ghesquière la eligió como imagen de la campaña de la colección”. Ese mismo año, señala la revista, participó en 65 desfiles sin haber cumplido todavía la mayoría de edad. Desde entonces, ha desfilado para firmas como Saint Laurent, Miu Miu, Chloé, Celine, Valentino, Loewe, Schiaparelli, Fendi, Max Mara, Givenchy, Burberry, Prada y Chanel, de hecho, esta última casa de moda la describió en una entrevista como“excéntrica, risueña, andrógina, y tiene una mezcla de delicadeza y fuerza sutil”.

Pero, además de su éxito en las pasarelas, Loli Bahia también brilla delante de las cámaras, pues en 2023 debutó como actriz interpretando a una Jeanne du Barry adolescente en la película del mismo nombre que fue protagonizada por Johnny Depp.