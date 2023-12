La repetición de uno de los capítulos de la producción Rigo, emitida por el canal RCN, este lunes 10 de diciembre a las 8 de la noche, ha causado bastante revuelo entre los televidentes y seguidores en redes sociales. Varios de ellos se están quejando, porque dicen no comprender el motivo por el cual quieren repetir el último episodio, incluso hay quienes consideran, que todo se habría tratado de un error en la parrilla de programación.

“A todos los que ven Rigo etiqueten a RCN o escríbanles porque ese capítulo no es, no es”, “yo pensando que estaba loca y este capítulo ya me lo había visto. Dioooos tras de que se van a vacaciones nos roban un capítulo de Rigo”, “alguien me explica porque están repitiendo ese capítulo de Rigo? NO PUEDE SEEEEEEER”, “Todo Colombia esperando para el nuevo capitulo de rigo y vea con las q salen #Rigo”, fueron algunos de los comentarios.