Oprah Winfrey reveló secreto de Whitney Houston que pudo cambiar su carrera

Oprah Winfrey aseguró que intervino para evitar la difusión de unas fotografías de Whitney Houston en las que la cantante aparece cayéndose del escenario bajo los efectos de las drogas, durante una de sus últimas apariciones en su programa. Esta información la publicó el portal de noticias TMZ.

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La declaración fue hecha en el Teatro Lumière de Francia, donde recibió el premio LionHeart en Cannes. Según relató, Houston había sufrido una recaída en su última visita al programa y, en ese contexto, se habría caído del escenario frente al público.

Winfrey afirmó que pidió a los asistentes no divulgar lo ocurrido, al considerar que la filtración “arruinaría su vida”. De acuerdo con su testimonio, en la audiencia había personas con cámaras, por lo que existirían registros fotográficos del hecho, aunque nunca se han publicado.