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Oprah Winfrey reveló secreto de Whitney Houston que pudo cambiar su carrera

Oprah Gail Winfrey es una celebridad de la televisión estadounidense. Su programa The Oprah Winfrey Show es uno de los más visto en el país del norte.

  • Oprah Winfrey es una de las personalidades televisivas más conocidas en los Estados Unidos. Foto: Getty.
    Oprah Winfrey es una de las personalidades televisivas más conocidas en los Estados Unidos. Foto: Getty.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Oprah Winfrey aseguró que intervino para evitar la difusión de unas fotografías de Whitney Houston en las que la cantante aparece cayéndose del escenario bajo los efectos de las drogas, durante una de sus últimas apariciones en su programa. Esta información la publicó el portal de noticias TMZ.

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La declaración fue hecha en el Teatro Lumière de Francia, donde recibió el premio LionHeart en Cannes. Según relató, Houston había sufrido una recaída en su última visita al programa y, en ese contexto, se habría caído del escenario frente al público.

Winfrey afirmó que pidió a los asistentes no divulgar lo ocurrido, al considerar que la filtración “arruinaría su vida”. De acuerdo con su testimonio, en la audiencia había personas con cámaras, por lo que existirían registros fotográficos del hecho, aunque nunca se han publicado.

La presentadora sostuvo que una situación similar sería improbable en la actualidad. Whitney Houston falleció en febrero de 2012 a los 48 años, tras un ahogamiento accidental.

Houston es una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos. Tuvo un papel protagónico en la película El guardaespaldas, en la que compartió estrellato con Kevin Costner.

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De la banda sonora de ese filme, se recuerda especialmente su versión de I Will Always Love You, una canción escrita por Dolly Parton. Houston fue conocida con el apodo de La Voz. En la lista de la revista Rolling Stone de los mejores cantantes de la historia, Houston ocupó el segundo peldaño, solo superada por Aretha Franklin.

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