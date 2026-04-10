Netflix lanza Playground, una app offline para niños con control parental

Entre 2023 y 2025, la tendencia streaming marcó que cuatro de las diez series más vistas en Netflix pertenecían al género infantil, consolidándose como el segundo pilar más fuerte de la compañía.
Títulos como “La casa de muñecas de Gabby” y “Misterios animales” captaron la atención de los más pequeños y prepararon el terreno para una evolución en la manera en que los niños descubren historias. Bajo esta premisa, el pasado 6 de abril de 2026, la plataforma anunció el lanzamiento de Netflix Playground.
Se trata de una aplicación diseñada específicamente para menores de hasta 8 años, que busca eliminar las barreras entre ver y jugar, integrando personajes icónicos como Peppa Pig y los amigos de Sesame Street, Plaza Sésamo, en un entorno sin anuncios ni compras adicionales, en actividades que van desde rompecabezas hasta juegos de memoria, música o creatividad.
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