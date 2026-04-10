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Netflix lanza Playground, una app offline para niños con control parental

Netflix lanzará el 28 de abril su nueva app infantil “Netflix Playground”, una plataforma de juegos sin anuncios que funciona offline. Además, promete acompañar el aprendizaje por medio del juego.

  • Esta es la nueva aplicación de Netflix: “Netflix Playground”. FOTO: Netflix
    Esta es la nueva aplicación de Netflix: “Netflix Playground”. FOTO: Netflix
  • Algunos de los juegos que estarán disponibles en la aplicación “Netflix Playground”. FOTO: Netflix
    Algunos de los juegos que estarán disponibles en la aplicación “Netflix Playground”. FOTO: Netflix
  • Series con novedades en la plataforma streaming Netflix. FOTO: Netflix
    Series con novedades en la plataforma streaming Netflix. FOTO: Netflix
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Entre 2023 y 2025, la tendencia streaming marcó que cuatro de las diez series más vistas en Netflix pertenecían al género infantil, consolidándose como el segundo pilar más fuerte de la compañía.

Títulos como “La casa de muñecas de Gabby” y “Misterios animales” captaron la atención de los más pequeños y prepararon el terreno para una evolución en la manera en que los niños descubren historias. Bajo esta premisa, el pasado 6 de abril de 2026, la plataforma anunció el lanzamiento de Netflix Playground.

Se trata de una aplicación diseñada específicamente para menores de hasta 8 años, que busca eliminar las barreras entre ver y jugar, integrando personajes icónicos como Peppa Pig y los amigos de Sesame Street, Plaza Sésamo, en un entorno sin anuncios ni compras adicionales, en actividades que van desde rompecabezas hasta juegos de memoria, música o creatividad.

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La apuesta llega tras un proceso gradual. Primero, Netflix integró videojuegos dentro de su plataforma. Después, fortaleció su catálogo infantil con series y contenidos educativos. Y ahora, da un paso más al separar esa experiencia en una app exclusiva para niños de hasta ocho años, la aplicación funcionará en teléfonos y tabletas, será gratuita dentro de cualquier plan de suscripción y todo el contenido estará disponible para jugar offline.

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Esta transición hacia la interactividad fue explicada por John Derderian, vicepresidente de Series de Animación y Series para Ver en Familia, quien afirmó: “Estamos creando un espacio preparado para el descubrimiento, el aprendizaje y el juego. Ya sea para vivir nuevas aventuras con Hank y sus amigos del Gran Camión o para hacer licuados con Peppa Pig.”

Según el directivo, la intención es crear un espacio de descubrimiento y aprendizaje donde “la posibilidad de ver algo y jugar en Netflix puede ser el momento más divertido y sencillo de cualquier familia

Algunos de los juegos que estarán disponibles en la aplicación “Netflix Playground”. FOTO: Netflix
Algunos de los juegos que estarán disponibles en la aplicación “Netflix Playground”. FOTO: Netflix

Actualmente, esta herramienta ya se encuentra operativa en mercados como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, pero el próximo 28 de abril, Netflix Playground llegará al resto del mundo, permitiendo que miles de niños accedan a juegos, que según lo explica la plataforma streaming, fomentan la coordinación y el reconocimiento de patrones, incluso en modo offline para facilitar su uso en viajes o salidas cotidianas. La lógica, según la compañía, es ofrecer dinámicas simples que acompañen el aprendizaje.

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También, el calendario de novedades se amplía. Durante los próximos meses, la plataforma renovará su catálogo con fechas ya confirmadas, el 20 de abril llegará la séptima temporada de Calle CoComelon; el 4 de mayo, las aventuras de Dr. Seuss: ¡Horton!; el 11 de mayo, la ciencia de Mark Rober: CrunchLabs; y el 8 de junio, el volumen 3 de la temporada 56 de Sesame Street: Plaza Sésamo

Series con novedades en la plataforma streaming Netflix. FOTO: Netflix
Series con novedades en la plataforma streaming Netflix. FOTO: Netflix

¿Como utilizar la aplicación “Netflix Playground”?

Para comenzar a usarla, basta con descargar la aplicación en un smartphone o una tableta e iniciar sesión con una cuenta activa de Netflix. A partir de ese momento, se abre el acceso a una biblioteca de juegos en constante expansión, organizada de forma intuitiva para que los niños puedan explorar por sí mismos. La plataforma irá sumando nuevos títulos y experiencias de manera progresiva, manteniendo siempre el enfoque en contenidos adecuados para su edad y fáciles de usar, incluso sin necesidad de conexión a internet.

Finalmente, esta estrategia se complementa con una robusta arquitectura de controles parentales. Conscientes de la responsabilidad que llevan los padres, la plataforma ofrece perfiles individuales con configuraciones por edad, bloqueos por PIN y un historial detallado de lo visto, garantizando que, mientras los niños exploran, los adultos mantengan la tranquilidad sobre el entorno digital en el que sus hijos se divierten.

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