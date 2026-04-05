MrBeast jugó un millón de dólares entre cuatro creadores de contenido

En una transmisión en vivo que duró poco más de tres horas, el Youtuber estadounidense MrBeast (James Stephen Donaldson) entregó un millón de dólares al streamer YourRAGE (Joshua Maynard), tras ganar una serie de juegos, que lo enfrentó al rapero Ski Mask, al steamer Rakai y al youtuber Rubius. Todos ellos hacen parte del circuito de creadores de contenidos para diferentes plataformas virtuales.

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YouRage nació el 17 de agosto de 1997 en el sur de Florida. Fue una de las figuras destacadas de FaZe Clan, un grupo dedicado a los deportes electrónicos y el entretenimiento virtual. En YouTube, su canal cuenta con 1,89 millones de suscriptores, mientras que en Kick reúne cerca de 300.000 seguidores. El tipo de contenido que hace en sus plataformas se conoce con el nombre de Just Chatting, que consiste en sus reacciones a videos virales y a videojuegos.