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MrBeast jugó un millón de dólares entre cuatro creadores de contenido

Según estimaciones de la prensa internacional, el youtuber tiene una fortuna que asciende a los quinientos millones de dólares.

  • MisterBeast es uno de los youtuber más conocidos de la actualidad. Foto: Getty.
    MisterBeast es uno de los youtuber más conocidos de la actualidad. Foto: Getty.
El Colombiano
El Colombiano
05 de abril de 2026
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En una transmisión en vivo que duró poco más de tres horas, el Youtuber estadounidense MrBeast (James Stephen Donaldson) entregó un millón de dólares al streamer YourRAGE (Joshua Maynard), tras ganar una serie de juegos, que lo enfrentó al rapero Ski Mask, al steamer Rakai y al youtuber Rubius. Todos ellos hacen parte del circuito de creadores de contenidos para diferentes plataformas virtuales.

Siga leyendo: El youtuber MrBeast llevó agua potable a La Guajira: así fue su visita a Colombia

YouRage nació el 17 de agosto de 1997 en el sur de Florida. Fue una de las figuras destacadas de FaZe Clan, un grupo dedicado a los deportes electrónicos y el entretenimiento virtual. En YouTube, su canal cuenta con 1,89 millones de suscriptores, mientras que en Kick reúne cerca de 300.000 seguidores. El tipo de contenido que hace en sus plataformas se conoce con el nombre de Just Chatting, que consiste en sus reacciones a videos virales y a videojuegos.

¿De dónde viene la plata de MisterBeast?

Según información periodística, la fortuna de MisterBeast proviene, en primer lugar, de los videos que sube a su cuenta de YouTube. Algunos expertos han dicho que sus ganancias mensuales podrían ser de dos millones de dólares, contando el dinero recibido por reproducciones y por pago de publicidad. Además, ha diversificado su oferta empresarial con la venta de chocolates (Feastables) y hamburguesas (MrBeast Burger).

Lea aquí: ¿Por qué la foto de la Tierra tomada por Artemis II se ve más “opaca” que la del Apolo 17 en 1972?

Según estimaciones recientes, se cree que la fortuna total del creador de contenido asciende a los quinientos millones de dólares.

MrBeast ha llegado a las páginas de la prensa por sus proyectos de ayuda social, siendo uno de ellos una campaña que llevó agua a algunas comunidades de La Guajira.

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