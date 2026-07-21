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De la Espriella nombrará a otros dos paisas: David Tamayo en la UNGRD y Mauricio Tobón como embajador en México

El anuncio lo hizo desde un evento en plaza pública en Medellín. Con esto, el gabinete está más cerca de estar completo.

  • El anuncio lo hizo el presidente electo desde Antioquia. FOTO: COLPRENSA.
    El anuncio lo hizo el presidente electo desde Antioquia. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Este lunes, el presidente electo Abelardo de la Espriella presentó nuevos nombramientos y decisiones para su próximo gobierno, entre ellas el traslado de la sede principal de ProColombia a Medellín, la apertura de una sede alterna de la Presidencia en la capital antioqueña y el nombramiento de varios funcionarios en puestos estratégicos: entre ellos, la cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desastre (UNGRD) y el nuevo embajador de Colombia en México.

Los seleccionados fueron, respectivamente, Santiago Tamayo y Mauricio Tobón. Ambos reconocidas figuras públicas y políticas de Antioquia.

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