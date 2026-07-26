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Oh My Heart, la colección de Manuela Álvarez, abrirá Colombiamoda 2026

La diseñadora detrás de la marca MAZ es la encargada de realizar el desfile inaugural de la feria que se extenderá hasta el viernes 31 de julio. EL COLOMBIANO habló con ella.

  • Manuela Alvarez es bogotana. Su trabajo en la moda le dio el chance de abrir la edición 2026 de Colombiamoda. Foto: Cortesía.
    Manuela Alvarez es bogotana. Su trabajo en la moda le dio el chance de abrir la edición 2026 de Colombiamoda. Foto: Cortesía.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 1 hora
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Nada es estático. Todo se encuentra en cambio constante. A esa ley del universo, que es uno de los principios de la filosofía budista, se le conoce como impermanencia y es el concepto sobre el que gira Oh My Heart, la colección de la pasarela inaugural de Colombiamoda 2026 este lunes 27 de julio a las 8:00 de la noche en el Coliseo de voleibol Yesid Santos.

Manuela Álvarez, la creadora de la marca MAZ, es la encargada del desfile más importante de la semana de la moda colombiana. En diciembre fue cuando la diseñadora bogotana recibió la llamada de Inexmoda para informarle que había sido seleccionada para la que, según ella, es la pasarela que marca el tono de lo que va a ocurrir durante la feria.

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Sin embargo, en agosto tuvo la idea de esta colección, que desde entonces fue concebida también como un performance, como una oda al corazón y, ante todo, como la intención de crear un momento profundamente humano con quien vea y luego use cada una de sus piezas.

“No hay cosa más cotidiana, más orgánica, más real y más presente en la vida de todos que la impermanencia. Y en eso está, precisamente, hacerle el duelo a conceptos, relaciones, personas, proyectos, trabajos e ideas”, asegura Álvarez, quien construyó Oh My Heart como un tránsito por los diversos estados emocionales que acompañan un quiebre.

El fashion show comenzará con un acto negro, que “representa no aceptar ese duelo, no aceptar ese dolor; más bien, pelear de manera violenta con uno mismo para no tener que vivirlo, porque a los seres humanos nos da mucho miedo el rompimiento del corazón y el soltar”, dice la diseñadora.

Después viene una parte roja, que habla de ese desgarro del corazón que proviene de aquello que ya no existe, que no puede existir más, que no tiene cómo sostenerse y que luego da paso a la aceptación del dolor. Después entra el azul, que representa el respiro, la aceptación y la verdad. Finalmente llega una parte cruda, en la que el duelo ya pasó y aparecen el orgullo y la alegría por lo superado.

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“La inspiración y el concepto son supersubjetivos y muy poéticos. Para materializarlo me aferré a muchas herramientas creativas, como los textiles, los mantras, las texturas, la artesanía, obviamente los colores y la música”, explica la diseñadora.

La característica principal del trabajo de MAZ, fundada en 2013, es su colaboración continua con comunidades tradicionales e indígenas de diferentes regiones del país. Por eso Álvarez afirma que actualmente, más que ser una marca de moda, son un laboratorio textil, ya que el 90 % de sus prendas están intervenidas a mano, al igual que el 90 % de sus textiles está hecho artesanalmente.

Esta colección no será la excepción. Oh My Heart incorpora técnicas artesanales como nuno, fieltro, trenzado de cuero a mano, tejido de punto, telar horizontal y bordado.

Es esa experimentación la que ha convertido a Manuela en una de las diseñadoras más relevantes del momento actual de la industria colombiana. Desde que inició su carrera, la diseñadora dice que sintió una gran curiosidad y sensibilidad por lo artesanal, aunque tenía temor de trabajar con comunidades ancestrales porque no quería “tocar ninguna fibra de apropiación cultural”.

Todo cambió cuando viajó al Chocó en el marco de un proyecto llamado Maestros Ancestrales, donde entendió que la riqueza cultural de Colombia es inmensa.

“Muchas veces, como sociedad, estamos acostumbrados a pensar que todo lo de afuera es mejor. Y, por supuesto, nosotros, como industria de la moda, del textil y del diseño, todavía somos jóvenes. No tenemos las maquinarias, las fibras o los acabados que caracterizan al lujo tradicional japonés, francés, italiano o estadounidense. Pero ese viaje me hizo entender que mi propósito como diseñadora y como dueña de una marca no podía limitarse a hacer ropa. Necesitaba tener un propósito detrás de lo que hacía. En el Chocó comprendí que, desde mi trabajo, podía contribuir a visibilizar comunidades y a construir proyectos en conjunto, llevando esa maestría artesanal tradicional a desarrollos contemporáneos, sofisticados, cosmopolitas y universales dentro de la moda”, cuenta Álvarez.

A partir de entonces, en MAZ comenzaron a desarrollar procesos en los que la pedagogía y la autosostenibilidad son la base. La idea es que, además de producir para esta marca, las comunidades tradicionales e indígenas fortalezcan sus propias capacidades. Para eso, el equipo de Manuela les brinda herramientas en temas como mercadeo, costeo, conceptualización, paletas de color y de fibras, con el objetivo de que sean autosostenibles y puedan trabajar en cualquier área creativa.

Gracias a esa metodología, Álvarez ha sido invitada en dos ocasiones a hablar en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, convirtiéndose en la primera diseñadora colombiana invitada a un programa de este organismo internacional.

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Esos años de experiencia han hecho que el temor de los primeros años haya desaparecido. Hay principios que le han permitido no cruzar las líneas de la apropiación cultural, como nunca utilizar simbología tradicional indígena. Tampoco fijan ellos mismos el precio del trabajo artesanal, sino que se lo preguntan directamente al maestro o la maestra que lidera cada técnica y, a partir de ese valor, hacen ajustes mínimos: a veces reducen un 10 % o un 20 % y, en otras ocasiones, aumentan hasta un 20 % cuando el proceso requiere más tiempo.

Como Oh My Heart está pensada como una colección performática, otra de las protagonistas será la música. Contará con una pieza compuesta por el director orquestal Camilo Rojas, la cual será interpretada en vivo por la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Orquesta Sinfónica de Medellín.

Para Álvarez, este desfile es motivo de orgullo. “Mucho antes de que el nuevo lujo latinoamericano sostenible estuviera de moda, nosotros ya hablábamos de sostenibilidad. Y antes de que trabajar con comunidades se convirtiera en una tendencia, ya lo hacíamos desde hace 13 años, cuando casi nadie le prestaba atención a ese tipo de procesos”, menciona, al tiempo que manifiesta que vendrán buenos tiempos para la moda latinoamericana y colombiana porque “cada vez más personas están poniendo la atención en lo verdaderamente importante: lo humano, lo cultural y lo profundo”.

Preguntas y respuestas

¿Cuál es el concepto detrás de la colección Oh My Heart de MAZ en Colombiamoda 2026?
La colección está inspirada en la impermanencia, un principio de la filosofía budista que plantea que todo está en constante cambio. A partir de esa idea, la diseñadora Manuela Álvarez construyó una propuesta que recorre las distintas emociones del duelo y la transformación personal.
¿Cómo estará estructurado el desfile inaugural de Colombiamoda 2026?
El desfile se desarrollará como un performance dividido en cuatro momentos representados por colores. El negro simboliza la negación del duelo, el rojo el dolor y el desgarro, el azul la aceptación y el respiro, y el tono crudo representa la superación, el orgullo y la alegría tras el proceso.
¿Cómo trabaja MAZ con comunidades tradicionales e indígenas de Colombia?
La marca desarrolla las colecciones en colaboración con comunidades artesanales de distintas regiones del país y complementa ese trabajo con procesos de formación en mercadeo, costos, conceptualización y diseño, con el objetivo de fortalecer su autosostenibilidad.

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