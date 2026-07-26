Oh My Heart, la colección de Manuela Álvarez, abrirá Colombiamoda 2026

Nada es estático. Todo se encuentra en cambio constante. A esa ley del universo, que es uno de los principios de la filosofía budista, se le conoce como impermanencia y es el concepto sobre el que gira Oh My Heart, la colección de la pasarela inaugural de Colombiamoda 2026 este lunes 27 de julio a las 8:00 de la noche en el Coliseo de voleibol Yesid Santos.

Manuela Álvarez, la creadora de la marca MAZ, es la encargada del desfile más importante de la semana de la moda colombiana. En diciembre fue cuando la diseñadora bogotana recibió la llamada de Inexmoda para informarle que había sido seleccionada para la que, según ella, es la pasarela que marca el tono de lo que va a ocurrir durante la feria.

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Sin embargo, en agosto tuvo la idea de esta colección, que desde entonces fue concebida también como un performance, como una oda al corazón y, ante todo, como la intención de crear un momento profundamente humano con quien vea y luego use cada una de sus piezas.

“No hay cosa más cotidiana, más orgánica, más real y más presente en la vida de todos que la impermanencia. Y en eso está, precisamente, hacerle el duelo a conceptos, relaciones, personas, proyectos, trabajos e ideas”, asegura Álvarez, quien construyó Oh My Heart como un tránsito por los diversos estados emocionales que acompañan un quiebre.

El fashion show comenzará con un acto negro, que “representa no aceptar ese duelo, no aceptar ese dolor; más bien, pelear de manera violenta con uno mismo para no tener que vivirlo, porque a los seres humanos nos da mucho miedo el rompimiento del corazón y el soltar”, dice la diseñadora.

Después viene una parte roja, que habla de ese desgarro del corazón que proviene de aquello que ya no existe, que no puede existir más, que no tiene cómo sostenerse y que luego da paso a la aceptación del dolor. Después entra el azul, que representa el respiro, la aceptación y la verdad. Finalmente llega una parte cruda, en la que el duelo ya pasó y aparecen el orgullo y la alegría por lo superado.

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“La inspiración y el concepto son supersubjetivos y muy poéticos. Para materializarlo me aferré a muchas herramientas creativas, como los textiles, los mantras, las texturas, la artesanía, obviamente los colores y la música”, explica la diseñadora.

La característica principal del trabajo de MAZ, fundada en 2013, es su colaboración continua con comunidades tradicionales e indígenas de diferentes regiones del país. Por eso Álvarez afirma que actualmente, más que ser una marca de moda, son un laboratorio textil, ya que el 90 % de sus prendas están intervenidas a mano, al igual que el 90 % de sus textiles está hecho artesanalmente.

Esta colección no será la excepción. Oh My Heart incorpora técnicas artesanales como nuno, fieltro, trenzado de cuero a mano, tejido de punto, telar horizontal y bordado.

Es esa experimentación la que ha convertido a Manuela en una de las diseñadoras más relevantes del momento actual de la industria colombiana. Desde que inició su carrera, la diseñadora dice que sintió una gran curiosidad y sensibilidad por lo artesanal, aunque tenía temor de trabajar con comunidades ancestrales porque no quería “tocar ninguna fibra de apropiación cultural”.

Todo cambió cuando viajó al Chocó en el marco de un proyecto llamado Maestros Ancestrales, donde entendió que la riqueza cultural de Colombia es inmensa.