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Cariño Santo debutará en Colombiamoda tras 12 años de crecimiento como emprendimiento

Su debut en la principal feria de moda de América Latina estará marcado por una colección que recorre los desafíos, la perseverancia y la evolución que enfrentan muchos emprendimientos colombianos para consolidarse en la industria.

  • Luisa Fernanda Pardo, fundadora de Cariño Santo, liderará el debut de la marca antioqueña en Colombiamoda con la colección Ascensión, inspirada en los 12 años de trayectoria de la empresa. FOTO: Cariño Santo.
    Luisa Fernanda Pardo, fundadora de Cariño Santo, liderará el debut de la marca antioqueña en Colombiamoda con la colección Ascensión, inspirada en los 12 años de trayectoria de la empresa. FOTO: Cariño Santo.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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Doce años después de iniciar como un emprendimiento en Antioquia, la marca de moda femenina Cariño Santo tendrá este 29 de julio uno de los momentos más importantes de su historia: su debut en Colombiamoda, la principal plataforma de negocios y tendencias de la industria textil y de la moda en América Latina.

La participación de la empresa coincide con una nueva edición de la feria organizada por Inexmoda, que cada año reúne a más de 12.000 compradores provenientes de más de 20 países y se ha consolidado como una vitrina para que marcas nacionales presenten sus propuestas creativas y establezcan relaciones comerciales dentro y fuera de Colombia.

Para su primera aparición en la pasarela, la firma presentará Ascensión, una colección compuesta por 45 looks que toma como inspiración el recorrido de la empresa desde sus inicios hasta convertirse en una marca con presencia en varias ciudades del país.

La propuesta estará dividida en tres capítulos: La Caída, La Batalla y La Gloria. Cada uno representa una etapa del crecimiento de la compañía y busca reflejar los momentos de incertidumbre, los desafíos y la consolidación que, según la marca, hacen parte del camino de muchos emprendimientos colombianos.

Lea aquí: Morat debuta en Colombiamoda, tendrán su primera pasarela con Gef

La directora y fundadora de Cariño Santo, Luisa Fernanda Pardo, explicó que la colección resume los aprendizajes acumulados durante más de una década de trabajo. La puesta en escena combinará una identidad visual diferente para cada momento, con colores, texturas y detalles artesanales que acompañarán el relato construido sobre la pasarela.

Las prendas fueron diseñadas para mujeres de diferentes estilos y contextos, una apuesta que la empresa asegura haber mantenido desde sus primeros años. La colección también busca resaltar la versatilidad y la identidad femenina a través de piezas con un importante componente artesanal.

El debut en Colombiamoda llega en un momento de expansión para la compañía. Durante el último año duplicó su presencia física al pasar de dos a cuatro tiendas —tres en Medellín y una en Bogotá—, además de generar alrededor de 100 empleos directos y más de 400 indirectos. Tras participar en la feria, la empresa proyecta continuar su crecimiento en Colombia y fortalecer su presencia en mercados internacionales donde ya comercializa sus productos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué marca antioqueña debutará en Colombiamoda 2026?
La marca de moda femenina Cariño Santo hará su primera aparición en la pasarela de Colombiamoda durante la edición de 2026.
¿Qué presentará Cariño Santo en Colombiamoda?
La empresa presentará Ascensión, una colección integrada por 45 looks inspirados en los 12 años de historia de la marca.
¿Por qué es importante participar en Colombiamoda?
Según Inexmoda, la feria reúne cada año a más de 12.000 compradores de más de 20 países y ofrece oportunidades para generar negocios, mostrar nuevas colecciones y ampliar la presencia de las marcas en mercados internacionales.

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