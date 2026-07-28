Cariño Santo debutará en Colombiamoda tras 12 años de crecimiento como emprendimiento

Doce años después de iniciar como un emprendimiento en Antioquia, la marca de moda femenina Cariño Santo tendrá este 29 de julio uno de los momentos más importantes de su historia: su debut en Colombiamoda, la principal plataforma de negocios y tendencias de la industria textil y de la moda en América Latina.

La participación de la empresa coincide con una nueva edición de la feria organizada por Inexmoda, que cada año reúne a más de 12.000 compradores provenientes de más de 20 países y se ha consolidado como una vitrina para que marcas nacionales presenten sus propuestas creativas y establezcan relaciones comerciales dentro y fuera de Colombia.

Para su primera aparición en la pasarela, la firma presentará Ascensión, una colección compuesta por 45 looks que toma como inspiración el recorrido de la empresa desde sus inicios hasta convertirse en una marca con presencia en varias ciudades del país.