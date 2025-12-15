Miss Jamaica reaparece en silla de ruedas luego de una fuerte caída en Miss Universo 2025

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, ya se encuentra en su país luego de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. En redes sociales, circulan imágenes donde se aprecia la reina de belleza regresando a Kingston en silla de ruedas, tras haber salido de cuidados intensivos por el grave accidente sufrido durante la fase preliminar del certamen Miss Universo 2025, realizado en Bangkok, Tailandia, el mes pasado. Lea también: Miss Jamaica sigue en UCI: Gabrielle Henry sufrió hemorragia intracraneal y fracturas tras fuerte caída en Miss Universo 2025 Miss Jamaica, de 29 años, fue recibida en el aeropuerto por su padre, su asesor legal Marc Ramsay, así como por Carl Williams y Mark McDermott, codirectores nacionales de la Organización Miss Universo Jamaica.

Así fue la caída de Miss Jamaica en desfile de Miss Universe

El grave incidente ocurrió el pasado 19 de noviembre, cuando Henry cayó varios metros por una abertura en la pasarela del Impact Challenger Hall durante la sección de traje de noche, un segmento clave que suele definir el rumbo de la competencia.

Henry avanzó por la pasarela con un vestido naranja de tela ligera, pieza que acentuó su porte y su ritmo seguro. La situación cambió de manera abrupta cuando la concursante se aproximó al borde del escenario y perdió el equilibrio. Su cuerpo descendió de golpe hacia el área técnica, situada justo frente a las primeras filas.

Hemorragia intracraneal y fracturas: El diagnóstico médico de Miss Jamaica 2025

Como consecuencia, presentó fracturas, laceraciones faciales y una hemorragia intracraneal, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit, donde permaneció bajo observación médica especializada.

La participante, quien también es médica, fue ingresada en una unidad de cuidados intensivos en “estado crítico” y permanece bajo monitoreo especializado las 24 horas del día.

Miss Universe costeó los gastos médicos de Miss Jamaica 2025 tras su accidente

La Organización Miss Universo informó que la recuperación es lenta y requiere atención permanente. Igualmente aclaró que cubrió en su totalidad los gastos médicosy de rehabilitación de Gabrielle Henry durante su estancia en Tailandia, además del alojamiento y manutención de su madre y su hermana.