Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, renunció al título y vínculo con Miss Universo: “Debo permanecer fiel a mis valores”

La modelo y activista de Costa de Marfil (Côte d’Ivoire), Olivia Yacé, renunció a su título de Miss Universo África & Oceanía, así como a cualquier otra afiliación futura con Miss Universo tras el triunfo de la mexicana Fátima Bosch.
La marfileña había sido designada para este título continental con el fin de representar a África ante el mundo, un reconocimiento implementado desde el año pasado por el certamen, que también incluyó a Miss México, Fátima Bosch, Miss Malta (Julia Ann Cluett) por Europa, Miss Venezuela (Stephany Abasali) por América y Miss China (Zhao Na) por Asia.
La razón de esto, según Miss Universo, es ampliar la representación global en distintas regiones a través de estas embajadoras, quienes realizan viajes por los continentes para promover causas sociales y participar en actividades oficiales del certamen.