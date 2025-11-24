Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, renunció al título y vínculo con Miss Universo: “Debo permanecer fiel a mis valores”

La modelo y activista de Costa de Marfil (Côte d’Ivoire), Olivia Yacé, renunció a su título de Miss Universo África & Oceanía, así como a cualquier otra afiliación futura con Miss Universo tras el triunfo de la mexicana Fátima Bosch. La marfileña había sido designada para este título continental con el fin de representar a África ante el mundo, un reconocimiento implementado desde el año pasado por el certamen, que también incluyó a Miss México, Fátima Bosch, Miss Malta (Julia Ann Cluett) por Europa, Miss Venezuela (Stephany Abasali) por América y Miss China (Zhao Na) por Asia. Lea también: Venezuela y Costa de Marfil, coronadas como reinas continentales de Miss Universo 2025, ¿qué significa? La razón de esto, según Miss Universo, es ampliar la representación global en distintas regiones a través de estas embajadoras, quienes realizan viajes por los continentes para promover causas sociales y participar en actividades oficiales del certamen.

Renuncia de Olivia Yacé a su título de Miss Universo África & Oceanía

Yacé explicó en un comunicado a través de sus redes sociales que se desligaba de la organización con la finalidad de permanecer fiel a sus principios, valores y a su trabajo como modelo.

“Como representante de Costa de Marfil en la competencia Miss Universo 2025 en Bangkok, fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero para continuar por este camino, debo permanecer fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades — los pilares más fuertes que me guían. Con un corazón lleno de gratitud y profundo respeto, por este medio anuncio mi renuncia al título de Miss Universo África & Oceanía, así como a cualquier futura afiliación con el Comité de Miss Universo”, se lee en el documento.

La exparticipante añadió que a lo largo de su recorrido como embajadora y reina de belleza ha servido con compromiso, resiliencia, disciplina y determinación. “Sin embargo, para realmente alcanzar mi potencial, debo mantenerme firmemente anclada en mis valores y en mis principios rectores que allanan el camino hacia la excelencia. Mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las niñas: animarlas a superar sus límites, a entrar con confianza en habitaciones donde creen que no pertenecen, y a abrazar con orgullo su identidad”. Y agregó que ese compromiso es la influencia y razón de apartarse de dicho rol. “Hago un llamado a las comunidades negra, africana, caribeña, americana y de afrodescendientes: sigamos entrando en espacios donde no se nos espera. Abramos el camino para los hermanos y hermanas que vendrán detrás. Que nadie defina quiénes somos ni limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas”. Yacé concluyó enviando mensajes de fortaleza a Miss Jamaica, Gabrielle Henry, quien según su hermana, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Paolo Rangsit, en Tailandia, tras sufrir una aparatosa caída durante uno de los eventos preliminares del certamen, que quedó registrada en video.