Minions & Monsters: el tributo al cine clásico, aplaudido por la crítica, se estrenará el 1 de julio en Colombia

La nueva película del universo de los Minions llega a las salas colombianas el próximo 1 de julio. Antes de su estreno oficial, la cinta ya fue ovacionada en el Festival de Annecy y señalada por la crítica como la mejor entrega de la franquicia desde su origen.
Minions & Monsters nace como una exploración a los orígenes del cine y la comedia física, con un regreso a la década de 1920. La premisa conecta con la esencia misma de los personajes amarillos de Illumination, que históricamente han basado su lenguaje en el gesto y el humor absurdo.
Entérese: Vuelve “la novela de los domingos”: se estrena la tercera temporada de La casa del dragón
Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination, explicó que “los Minions siempre se han comunicado a través de la actuación y la comedia física, por lo que situarlos en esa era se sintió completamente natural”.