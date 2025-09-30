“Voy a ausentarme”: Lola Young canceló todos sus conciertos luego de desmayarse durante un show en Nueva York

La reconocida cantante británica Lola Young, conocida por su éxito Messy, anunció este martes 30 de septiembre en su Instagram la cancelación de todos sus próximos eventos después de haberse desmayado repentinamente en el escenario durante un concierto el pasado sábado, 27 de septiembre, en Nueva York.
“Voy a ausentarme por un tiempo. Me duele tener que cancelar todos mis planes previstos en un futuro cercano”, declaró la artista londinense de 24 años, sin precisar qué conciertos de su gira internacional quedaban cancelados.