Exintegrante del grupo T-ara, Lee Areum, es condenada a prisión por abuso infantil y fraude

El Tribunal de Distrito de Suwon, en Corea del Sur, sentenció a la exintegrante del grupo de K-pop T-ara, Lee Areum, a ocho meses de prisión por abuso infantil, difamación y fraude financiero, en un fallo que ha causado conmoción en la industria musical del país. La decisión, emitida el 9 de octubre, incluye además 40 horas de capacitación obligatoria por maltrato infantil.
La sentencia llega tras un complejo proceso judicial que comenzó en 2024, cuando Areum acusó públicamente a su exesposo, Kim Young Gul, de violencia doméstica y agresiones hacia su hijo. Sin embargo, una investigación policial desmintió las acusaciones y el hombre fue absuelto, lo que derivó en una contrademanda por difamación.
