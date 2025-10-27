Lamine Yamal estaría interesado en comprar la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona: ¿Cuánto invertirá el futbolista?

Lamine Yamal, la nueva gran figura del FC Barcelona y una de las mayores promesas del fútbol europeo, estaría a punto de realizar una de las adquisiciones más comentadas del mundo deportivo y del entretenimiento: la mansión que compartieron Shakira y Gerard Piqué en España, valorada en cerca de 14 millones de euros.
La propiedad, que la expareja había puesto en venta tras su separación en 2022, permanecía vacía desde que la cantante barranquillera se mudó a Miami junto a sus hijos Milan y Sasha en 2023.
Según medios españoles, la casa llevaba meses en el mercado por una cifra cercana a los 11 millones de euros y el jugador de 18 años estaría dispuesto a comprarla.