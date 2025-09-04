La Chilindrina se cayó en pleno teatro y alarmó por su estado de salud, ¿qué le pasó?

La actriz María Antonieta de las Nieves protagonizó un accidente que hizo subir las alarmas entre sus seguidores. Conocida popularmente como “La Chilindrina” por su papel en el programa El Chavo del 8, la mexicana fue captada en video mientras sufría una aparatosa caída.
Esta semana, en redes sociales, se difundió el video en el que quedó registrada la situación. En las imágenes se puede ver a la actriz subiendo las escaleras de un teatro cuando, de un momento a otro, tropieza y cae al piso. La grabación finaliza cuando dos mujeres se acercan para ayudarla a ponerse en pie.
De acuerdo con medios de comunicación mexicanos, el incidente ocurrió en el Teatro Insurgentes, en Ciudad de México, donde De las Nieves asistió para ver el musical.Cabaret, La tía Sandra.