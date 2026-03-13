¿Katy Perry se prendió fuego grabando su nuevo single “Watch It Burn”? El video genera alarma

La cantante estadounidense Katy Perry generó preocupación entre sus seguidores luego de que en redes sociales comenzara a circular un video del supuesto detrás de cámaras de su nuevo sencillo Watch It Burn, en el que aparece una mujer -quien sería al parecer Perry- envuelta en llamas durante una escena de grabación.
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El clip, que rápidamente se viralizó, muestra a una mujer con un vestido blanco en medio de un set donde el fuego forma parte de la escenografía. En un principio todo parece estar bajo control, como parte de los efectos especiales del rodaje, pero en cuestión de segundos las llamas comienzan a crecer alrededor del vestuario.