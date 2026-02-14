x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Karol G publica un fragmento de su nueva posible canción y desata rumores sobre Feid

La artista volvió a sacudir las redes con un breve adelanto musical por San Valentín que dejó más preguntas que respuestas; descubra el detalle que encendió rumores sobre Feid y por qué sus seguidores hablan de posibles indirectas.

  • Karol G sorprendió a sus fans con un adelanto de su nuevo sencillo por San Valentín, generando especulaciones sobre su vida personal. FOTO: Colprensa.
    Karol G sorprendió a sus fans con un adelanto de su nuevo sencillo por San Valentín, generando especulaciones sobre su vida personal. FOTO: Colprensa.
  • La cantante colombiana reapareció en redes sociales con un detalle que pocos notaron, avivando rumores sobre una posible indirecta a Feid. FOTO: Tomada de Instagram, Karol G.
    La cantante colombiana reapareció en redes sociales con un detalle que pocos notaron, avivando rumores sobre una posible indirecta a Feid. FOTO: Tomada de Instagram, Karol G.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Karol G continúa acaparando la atención de sus seguidores, no solo por su música, sino también por los detalles de su vida personal que generan conversación en redes sociales. La cantante colombiana reapareció recientemente con un video que adelantaba un regalo especial para sus fans por San Valentín: un vistazo de su nuevo sencillo.

Lea aquí: Tras su show en Medellín, Karol G y Bad Bunny podrían hacer historia en los Grammy

La aparición digital de la intérprete de Provenza ha generado especulación en torno a su vida sentimental, especialmente después de los rumores que señalan que su relación con Feid habría terminado. Según TMZ, la ruptura se habría dado en buenos términos, con respeto y cariño, aunque ninguno de los dos artistas ha emitido un pronunciamiento oficial.

Aun así, los seguidores no han dejado pasar la oportunidad de buscar indirectas entre ambos. La atención se centró en detalles recientes: la presentación de Feid en el Fashion Show de París con una camisa rosa, la aparición de Karol G en los Latin Grammy con unos aretes verdes, y ahora, la publicación del adelanto de su nueva canción.

Las letras de los últimos lanzamientos de ambos han sido interpretadas como referencias a reconciliaciones y reflexiones sobre relaciones pasadas, lo que alimenta las especulaciones sobre una posible conexión entre ellos.

@los40colombia Karol G publicó este video y lo eliminó a los minutos, pero aquí lo recuperamos😱 Mañana es su cumpleaños, pero todo apunta a que el regalo se lo dará ella a sus fans con una nueva canción. ¿Qué tal les parece el adelanto? Video: @karolg #viral #musica #karolg #LOS40Colombia ♬ sonido original - LOS40 Colombia

El video, que fue eliminado casi de inmediato de la cuenta oficial de Karol G, apenas dejaba escuchar un “cachito” de la canción. No se reveló el nombre del tema, ni su duración, ni la fecha exacta de lanzamiento. Sin embargo, los pocos segundos publicados fueron suficientes para que los seguidores analizaran cada detalle.

En las imágenes, la cantante lucía un collar verde —color que muchos asocian con Feid— y, además, se alcanzaban a ver en su computador varios stickers relacionados con lanzamientos del ‘Ferxxo’. Estos elementos bastaron para que en redes sociales comenzaran las especulaciones sobre posibles indirectas en la nueva canción.

Conozca: Se acabó el amor: confirman que Karol G y Feid terminaron su relación después de tres años juntos

Cabe recordar que el lanzamiento coincide con el cumpleaños número 35 de Karol G, el 14 de febrero, una fecha simbólica para la cantante, conocida por su relación con el amor. Esta coincidencia ha llevado a muchos a pensar que el sencillo podría tener un significado especial, no solo para sus fans, sino también en lo personal.

La cantante colombiana reapareció en redes sociales con un detalle que pocos notaron, avivando rumores sobre una posible indirecta a Feid. FOTO: Tomada de Instagram, Karol G.
La cantante colombiana reapareció en redes sociales con un detalle que pocos notaron, avivando rumores sobre una posible indirecta a Feid. FOTO: Tomada de Instagram, Karol G.

A la espera de que la artista confirme cuándo verá la luz el sencillo y entregue información oficial, sus seguidores continúan buscando cada movimiento en redes sociales. La coincidencia entre su cumpleaños, el Día de San Valentín y este inesperado adelanto musical perfila a la intérprete de Tusa y Mañana Será Bonito como una de las protagonistas de la conversación digital en los próximos días.

Temas recomendados

Música
Amor
Canciones
Rumores
ex
relaciones
Colombia
Antioquia
Medellín
Karol G
Feid
Ferxxo
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida