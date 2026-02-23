Denuncian que familia de MinSalud ha recibido $3.000 millones en contratos con Petro

Mientras el sistema de salud vive momentos de crisis por la insuficiencia de recursos, una denuncia desde el Congreso pone la lupa sobre los presuntos favorecimientos que ha tenido la familia del ministro del ramo, Guillermo Jaramillo. El funcionario es de los más estables en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, marcado por el constante cambio de gabinete.
La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que familiares de Jaramillo han recibido más de $3.000 millones en contratos y cargos públicos desde la llegada de Petro al poder.