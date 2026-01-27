Familia de influencers Los Montañeros denuncia graves amenazas tras robo en su local de Medellín

La reconocida familia de creadores de contenido manizaleña Los Montañeros denunció públicamente a través de sus redes sociales que fue víctima de un robo millonario y amenazas por parte de un excolaborador de uno de sus restaurantes en Medellín.
Según el relato compartido por la familia Giraldo, integrada por Alexander, Alejandro, Oswaldo y Socorro, el presunto responsable es un sujeto que trabajó en el establecimiento por un periodo de apenas 15 días.
Lea también: Polémica por los influencers en Colombia: Robinson Díaz los critica y Luisa Fernanda W responde
Durante ese tiempo, el empleado, al parecer, mostró comportamientos irregulares como impuntualidad y ausencias reiteradas, además de generar quejas entre el equipo de trabajo.