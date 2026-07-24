Imputan cargos a Churo Díaz por presunto abuso sexual de una menor

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos este miércoles 23 de julio al cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido artísticamente como ’Churo’ Díaz, dentro de una investigación por su presunta participación en un caso de abuso sexual contra una menor de edad. La diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía 16 Seccional de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) y se desarrolló de manera virtual y bajo estricta reserva, debido a que el proceso involucra a una víctima menor de edad. Durante la audiencia, el ente acusador formalizó la imputación de cargos contra el artista. No obstante, las audiencias preliminares fueron suspendidas una vez concluyó esa etapa procesal, por lo que ahora corresponderá a las autoridades judiciales definir las actuaciones que siguen dentro del expediente. Hasta el momento, la Fiscalía no ha entregado detalles sobre los hechos específicos que sustentan la investigación, ya que la legislación colombiana restringe la divulgación de información en procesos que involucran a niños, niñas y adolescentes

De acuerdo con la información conocida, la investigación se relaciona con hechos que habrían ocurrido cuando la presunta víctima se encontraba bajo el cuidado del cantante. La menor sería una de las hijas de Beatriz Isabel Castro Pérez, conocida en el folclor vallenato como ’Mama Beatri’, quien sostuvo una relación sentimental con Churo Díaz durante la época en la que, presuntamente, ocurrieron los hechos investigados.

¿Qué ha dicho el Churo Díaz sobre el caso?

La imputación se produjo una semana después de que trascendiera la citación judicial contra el intérprete guajiro. Lea aquí: Celebrar el vallenato con reguetón: J Balvin estará en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026 El pasado 17 de julio, durante una presentación musical, Churo Díaz se refirió por primera vez públicamente al proceso. Ante sus seguidores aseguró que no cedería a supuestas presiones económicas y defendió su inocencia frente a los señalamientos. ”No me voy a dejar extorsionar, ni me voy a dejar estafar”, afirmó el cantante desde el escenario. En ese mismo pronunciamiento sostuvo que será la justicia colombiana la encargada de esclarecer los hechos y no las opiniones difundidas en redes sociales. ”Gracias a Dios y a la justicia colombiana, porque esto lo define la justicia, no la boca del pueblo ni de la gente”, manifestó. Conozca: Fiscalía pide condena contra cantante vallenato por presunta estafa millonaria que afectó a más de 300 personas El artista también señaló que existiría una persona interesada en perjudicarlo, aunque no reveló nombres ni entregó mayores detalles sobre esa afirmación.

Un antecedente judicial

La nueva investigación también vuelve a poner sobre la mesa un proceso judicial que involucró al cantante en 2018. Ese año, Churo Díaz fue capturado dentro del denominado caso Costa Azul, una investigación por una presunta red de estafas inmobiliarias que, según la Fiscalía, habría afectado a cientos de personas. En ese expediente, las autoridades sostuvieron que parte de los recursos obtenidos mediante el supuesto esquema fraudulento habrían sido utilizados para financiar actividades relacionadas con la carrera artística del cantante y la adquisición de bienes como vehículos, inmuebles y ganado.

La investigación señalaba como una de las principales implicadas a Beatriz Isabel Castro Pérez, entonces representante legal de la firma Asesores Inmobiliarios y Jurídicos Costa Azul S.A.S. y quien para esa época mantenía una relación sentimental con el artista. Tras ese proceso, Churo Díaz continuó con su carrera musical y retomó sus presentaciones en diferentes escenarios del país.

¿Quién es el Churo Díaz?

Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido artísticamente como Churo Díaz, nació en Urumita, La Guajira, y hace parte de una familia con tradición en este género musical, pues es hijo del fallecido cantante Adanies Díaz.

A lo largo de su carrera se ha consolidado como uno de los exponentes de la denominada nueva generación del vallenato, con una trayectoria de más de dos décadas y presentaciones en los principales festivales y escenarios del país, especialmente en Valledupar y la región Caribe. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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