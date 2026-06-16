Revelan nueva hipótesis sobre accidente de helicópteros en Brasil donde murió el youtuber Gaspi

Las autoridades brasileñas avanzan en la investigación del accidente aéreo que dejó seis personas muertas en Río de Janeiro, entre ellas el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, el productor audiovisual Lucas Vigniale y el cantante estadounidense Oliver Tree. Mientras continúan las pericias para determinar qué provocó la tragedia, un nuevo video de seguridad difundido en las últimas horas aportó elementos clave para reconstruir los momentos previos al choque de las aeronaves. Le puede interesar: ¿Los aviones diseñados por Boeing son peligrosos? Esto responde experimentado piloto

Las imágenes, captadas por una cámara ubicada a varios kilómetros del lugar de los hechos, muestran cómo uno de los helicópteros aparentemente impacta por detrás a la otra aeronave mientras ambas sobrevolaban el sector de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro.

El accidente ocurrió el domingo a las 8:59 de la mañana, hora local, cerca de la Avenida das Américas, una de las principales arterias viales de la ciudad. Según las grabaciones conocidas hasta ahora, la colisión provocó la caída inmediata de los dos helicópteros. Uno de ellos terminó precipitándose sobre el estacionamiento de un complejo comercial, donde se produjo una fuerte explosión seguida de un incendio de grandes proporciones. Las llamas alcanzaron una estación de carga y destruyeron cerca de veinte vehículos eléctricos que se encontraban en el lugar. Los organismos de emergencia llegaron pocos minutos después del accidente y encontraron inicialmente cinco cuerpos calcinados dentro de una de las aeronaves. Más tarde localizaron una sexta víctima en el segundo helicóptero, que cayó a unos cien metros del primer punto de impacto. Lea más: Influencer Gaspi y cantante Oliver Tree, entre las víctimas del accidente de helicópteros en Brasil Entre los fallecidos fueron identificados el creador de contenido argentino Gaspi, de 23 años; el cineasta Lucas Vignale, de 28 años; el cantante estadounidense Oliver Tree, de 32 años; el piloto Alexandre Souza; el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido artísticamente como Lucas Frota; y el piloto Charles Marsillac, quien se encontraba en la segunda aeronave.

¿Cuál es la principal hipótesis del accidente en el que murieron Gaspi y Oliver Tree?

Aunque las causas definitivas del accidente aún no han sido establecidas, la principal línea de investigación apunta a una posible irregularidad en la operación de al menos uno de los helicópteros involucrados. Lea más: Tragedia en EE. UU.: Accidente aéreo en Missouri dejó doce paracaidistas muertos La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil anunció la apertura de una investigación para determinar si alguna de las aeronaves realizaba transporte clandestino de pasajeros al momento del accidente. Tiago Faierstein, director ejecutivo de la entidad, explicó que las primeras verificaciones descartan problemas relacionados con la experiencia de los pilotos o con las condiciones técnicas de los helicópteros.

“Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado”, señaló el funcionario. Sin embargo, advirtió que las autoridades han recibido varias denuncias relacionadas con posibles operaciones irregulares en este tipo de servicios aéreos, por lo que la legalidad de los vuelos se convirtió en el principal foco de las pesquisas.

“Debemos verificar si estas aeronaves, o al menos una de ellas, realizaban lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias e investigaciones en curso”, agregó. Los investigadores también analizan las comunicaciones entre las aeronaves, los planes de vuelo y las condiciones de operación existentes en el momento de la colisión.

¿Quiénes eran las víctimas argentinas?

La muerte de Gaspi generó una fuerte conmoción entre sus seguidores en Argentina y otros países de Latinoamérica. El creador de contenido había alcanzado gran popularidad gracias a sus videos humorísticos en redes sociales y acumulaba millones de seguidores en distintas plataformas digitales. Su carrera despegó cuando era adolescente y en 2022 fue reconocido como Youtuber del Año en los Coscu Army Awards. Más recientemente, participó en la Velada del Año V, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos. Junto a él falleció Lucas Vigniale, cineasta y productor audiovisual argentino que trabajó en proyectos musicales con artistas como Bizarrap, Duki, Wos, Trueno y Nicki Nicole.

Vigniale también había ganado reconocimiento en la industria cinematográfica independiente. En 2026 estrenó su primer largometraje, “El Tren Fluvial”, una producción que recibió elogios durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Berlín. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades brasileñas esperan que el análisis técnico de las aeronaves y las imágenes de seguridad permitan esclarecer qué provocó la colisión aérea que terminó con la vida de seis personas y conmocionó al mundo del entretenimiento y las redes sociales.

Preguntas y respuestas