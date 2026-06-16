Revelan nueva hipótesis sobre accidente de helicópteros en Brasil donde murió el youtuber Gaspi

Las autoridades brasileñas avanzan en la investigación del accidente aéreo que dejó seis personas muertas en Río de Janeiro, entre ellas el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, el productor audiovisual Lucas Vigniale y el cantante estadounidense Oliver Tree.
Mientras continúan las pericias para determinar qué provocó la tragedia, un nuevo video de seguridad difundido en las últimas horas aportó elementos clave para reconstruir los momentos previos al choque de las aeronaves.
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