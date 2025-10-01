x

Gary Oldman ahora es “Sir”: el actor fue nombrado como Caballero por el príncipe William

El actor, recordado por sus papeles en Harry Potter y Batman, recibió este reconocimiento gracias a sus más de cuatro décadas en el mundo de la actuación.

  Gary Oldman recibió una medalla en su nombramiento como caballero. FOTO: Tomada de The Royal Family
    Gary Oldman recibió una medalla en su nombramiento como caballero. FOTO: Tomada de The Royal Family
  Este es el momento exacto en que Gary Oldman fue nombrado caballero. FOTO: Tomada de The Royal Family
    Este es el momento exacto en que Gary Oldman fue nombrado caballero. FOTO: Tomada de The Royal Family
El Colombiano
El Colombiano
01 de octubre de 2025
bookmark

Este martes, el actor británico recibió el título de Caballero del Imperio Británico en una ceremonia al mejor estilo de la realeza. En el Castillo de Windsor y de la mano del príncipe William, Gary Oldman aceptó este reconocimiento por su trayectoria artística de más de 40 años.

Entérese: Colombia conquista San Sebastián: Un poeta de Simón Mesa gana premio a mejor película latinoamericana

El ganador del premio Óscar actualmente es considerado como uno de los mejores actores de la industria cinematográfica. Entre algunos de sus papeles más reconocidos se encuentran el de Sid Vicious en la película de 1986, Sid y Nancy –considerada una de las 100 mejores interpretaciones del mundo del cine–, el de Sirius Black en la saga de Harry Potter, el de James Gordon en las películas de Batman de Christopher Nolan y cuando interpretó al primer ministro británico Winston Churchill en Las horas más oscuras, rol que le dio el Óscar a Mejor actor en 2018.

En la ceremonia, encabezada por el sucesor al trono británico, Oldman fue destacado por su contribución al mundo de las artes. Para esto, el príncipe William colocó una espada en su hombro, como símbolo de su nombramiento como caballero. Luego del acto protocolario, el actor contó un poco sobre la conversación que tuvo con el heredero al trono.

Oldman aseguró que William le reveló que era fan de Slow Horses, su más reciente serie en la que interpreta al agente del MI5 Jackson Lamb. El príncipe le dijo que cada vez que ve la producción de Apple TV+ lo único que quiere es darle “un buen baño”. “Bueno, creo que me he arreglado bastante bien hoy”, le respondió el actor.

Además de la anécdota, el nuevo “Sir” aseguró que esta ha sido una de las experiencias más emotivas de sus más de cuatro décadas de carrera actoral. “Creo que me siento muy honrado, muy humilde y halagado, en igual medida. No se compara con nada más. Es un evento único, eso es lo que es. Pensé que el Oscar era algo muy importante. Sin faltarle el respeto a la Academia, pero palidece en comparación con esto. Ha sido simplemente maravilloso”, aseguró.

Este es el momento exacto en que Gary Oldman fue nombrado caballero. FOTO: Tomada de The Royal Family
Este es el momento exacto en que Gary Oldman fue nombrado caballero. FOTO: Tomada de The Royal Family

Con este reconocimiento, Oldman se suma al listado de reconocidas personalidades que, gracias a sus contribuciones al arte, han recibido títulos por parte de la corona británica. El músico Elton John, el actor Ian McKellen, el futbolista David Beckham, el piloto Lewis Hamilton y las actrices Judi Dench y Julie Andrews también han sido honrados con este reconocimiento.

Siga leyendo: Estas son las películas y series que llegarán en octubre a Netflix, Prime Video, HBO Max y Apple TV+

