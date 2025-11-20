Intentaron asesinar a Yann Gueho, la promesa perdida del fútbol francés que tenía “más talento que Mbappé”

La órbita del fútbol francés sigue estremecida por el ataque a una de sus promesas más frustradas. Yann Gueho, un nombre que resonó en las categorías inferiores por su potencial, fue apuñalado recientemente en el pecho por un sujeto desconocido, según reportó el diario L’Équipe.
El exjugador, cuyo presente estaba marcado por el ostracismo, continua hospitalizado bajo estricta observación médica y en recuperación tras el ataque ocurrido entre el 9 y 10 de noviembre, por lo que su nombre sigue siendo tendencia en Francia y el resto el mundo.
Este hecho ocurrió mientras Gueho se encontraba con un amigo en la zona de Choisy-le-Roi (Val-De-Marne o Valle del Marne), por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital de París. El 12 de noviembre se abrió una investigación judicial por el delito de “tentativa de homicidio”.