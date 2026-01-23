Fiscalía en España archivó la denuncia de delitos sexuales contra Julio Iglesias por falta de competencia

La fiscalía española anunció este viernes 23 de enero que archivó la denuncia por delitos sexuales y trata de personas contra Julio Iglesias que dos exempleadas del cantante hicieron ante la justicia española, al no ser competente para investigar los hechos ocurridos en las Bahamas y la República Dominicana.
“Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (...) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, la falta de competencia de la fiscalía” para iniciar las pesquisas, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
Dos exempleadas del cantante español, el artista latino que más discos vendió en el mundo, presentaron una denuncia en España el 5 de enero, afirmando, entre otros, haber sido víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual por parte de Iglesias, quien, según ellas, abusaba de su poder con empleadas frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad.