Fiscalía en España archivó la denuncia de delitos sexuales contra Julio Iglesias por falta de competencia

La fiscalía española anunció este viernes 23 de enero que archivó la denuncia por delitos sexuales y trata de personas contra Julio Iglesias que dos exempleadas del cantante hicieron ante la justicia española, al no ser competente para investigar los hechos ocurridos en las Bahamas y la República Dominicana. Le puede interesar: Ecuador le respondió a Colombia y asegura que su sistema eléctrico puede cubrir la “demanda diaria” en el país “Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (...) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, la falta de competencia de la fiscalía” para iniciar las pesquisas, indicó el Ministerio Público en un comunicado. Dos exempleadas del cantante español, el artista latino que más discos vendió en el mundo, presentaron una denuncia en España el 5 de enero, afirmando, entre otros, haber sido víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual por parte de Iglesias, quien, según ellas, abusaba de su poder con empleadas frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad.

El reconocido cantante español Julio Iglesias. FOTO: Getty

Una de ellas también describió a los medios que destaparon el caso de penetraciones no consentidas. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la cadena estadounidense Univision y el español elDiario.es, los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas. El artista de 82 años, quien defendió su inocencia, había pedido el archivo de la denuncia presentada por sus dos exempleadas. Tras analizar la denuncia, la fiscalía indicó que no podía abrir una investigación, ya que las víctimas “son extranjeras” y “no residen en España”; el acusado —que vive entre Miami, Dominicana y Bahamas— tampoco está en España y los presuntos hechos ocurrieron “en países plenamente competentes” para indagarlos judicialmente.

¿Qué decían los chats de WhatsApp que Julio Iglesias usó para defenderse?

En medio de toda esta polémica, el cantante Julio Iglesias decidió hacer pública una serie de mensajes privados de WhatsApp como parte de su respuesta a la denuncia por agresión sexual presentada por dos de sus antiguas empleadas. La difusión de esas conversaciones, a través de su cuenta de Instagram, fue planteada por el propio artista como un intento de desmentir las acusaciones y dejar constancia de su versión de los hechos ante la opinión pública. Según explicó Iglesias, la publicación de los mensajes responde a la negativa de la Fiscalía a facilitarle una copia de la denuncia, lo que, a su juicio, le impide ejercer plenamente su derecho a la defensa. El cantante afirmó que las redes sociales se convirtieron en el “único medio” disponible para exponer documentación que, según su interpretación, demostraría la falta de veracidad de los señalamientos. Las capturas compartidas son mensajes de WhatsApp que fueron enviados por las denunciantes durante el tiempo en que trabajaron en su domicilio y también después de finalizada la relación laboral. Iglesias sostuvo que ese material evidencia una contradicción entre el contenido de las comunicaciones y las acusaciones formuladas posteriormente.

Los chats que muestran las conversaciones de Julio y la denunciante. FOTO: Cortesía redes sociales

En una de las publicaciones difundidas en formato de stories, escribió: “Las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa ylas comunicaciones después de irse demuestran que la información difundida carece de veracidad”. El cantante señaló que decidió mostrar solo una parte de las conversaciones, aquellas que, según indicó, permiten identificar lo que considera “incoherencias” en el relato de las denunciantes y una supuesta “manipulación mediática” del caso. Los mensajes divulgados abarcan un período comprendido entre los años 2021 y 2023. Previo a la publicación de las capturas, Iglesias difundió un comunicado en la misma red social en el que justificó su decisión. En el texto, afirmó que “todo tiene un límite” y que consideraba “necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”. En ese mensaje insistió en que su actuación no responde a una estrategia mediática, sino a la imposibilidad, según su versión, de acceder a los canales formales de defensa dentro del proceso. Mientras tanto, los abogados de Iglesias solicitaron formalmente que se les remita la denuncia presentada en su contra. En un documento, la representación legal del artista calificó como “insólito” que la persona acusada no disponga de una copia del escrito que origina las diligencias.