Videos | Camilo Vargas tapó penal en México y en Rusia Jhon Córdoba volvió a marcar con el Krasnodar

Dos jugadores de Selección Colombia se lucieron este sábado y domingo con sus clubes, aunque lastimosamente no pudieron ganar. El arquero Camilo Vargas tapó penal en México y Jhon Córdoba regresó al gol con el Krasnodar en Rusia.
En México, Camilo Vargas con su club Atlas se lució tapando un penal a los 71 minutos, en el compromiso que su club perdió 1-2 ante Chivas de Guadalajara, que marcó a través de Armando González, a los 48 minutos y Ángel Sepúlveda a los 84 (penal); mientras que el local había celebrado con Paulo Ramírez, a los 12 minutos.