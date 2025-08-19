En lujosa boda en Medellín, Sara Corrales se casó con el empresario argentino Damián Pasquini

En 2025, una de las bodas más esperadas de la farándula colombiana era la de la actriz Sara Corrales. Luego de compartir la noticia de su compromiso con el empresario argentino Damián Pasquini en octubre de 2024, sus seguidores estaban a la espera del matrimonio, el cual finalmente llegó este 16 de agosto.
La también modelo, quien saltó a la fama gracias a su participación en el reality Protagonistas de novela, compartido en sus redes sociales algunos de los momentos más importantes de la organización del evento.