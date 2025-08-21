La actriz de Stranger Things Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi anunciaron la adopción de una bebé

La actriz británica Millie Bobby Brown, reconocida mundialmente por su papel de Eleven en la exitosa serie de Netflix Stranger Things, anunció junto a su esposo Jake Bongiovi que se han convertido en padres tras adoptar a una niña. “Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad. Y entonces fuimos tres”, escribieron ambos en un comunicado publicado en redes sociales.

Brown, de 21 años, y Bongiovi, de 23 —hijo del músico Jon Bon Jovi—, se casaron en mayo de 2024 y desde entonces no habían ocultado sus deseos de formar una familia. De hecho, la actriz había compartido en entrevistas anteriores que la maternidad era uno de sus grandes sueños desde pequeña y que no descartaba la adopción. La pareja comenzó su relación en 2021, luego de conocerse en Instagram, y rápidamente se consolidaron como una de las jóvenes parejas más mediáticas de Hollywood.