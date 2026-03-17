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Mauricio Gaona dará conferencia en la Universidad EIA sobre elecciones y riesgos institucionales

El constitucionalista ofrecerá una conferencia magistral este viernes 20 de marzo, entre las 9:30 a. m. y las 12:00 p. m., sobre las elecciones presidenciales y los riesgos de una eventual asamblea popular constituyente.

  • Mauricio Gaona es un abogado colombiano que vive en Estados Unidos desde hace más de veinte año, hijo de magistrado Manuel Gaona, quien fue asesinado por el M-19 en la toma al Palacio de Justicia.
    Mauricio Gaona es un abogado colombiano que vive en Estados Unidos desde hace más de veinte año, hijo de magistrado Manuel Gaona, quien fue asesinado por el M-19 en la toma al Palacio de Justicia.
El Colombiano
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hace 2 horas
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En medio de un contexto marcado por la polarización política, tensiones entre poderes públicos y debates sobre el rumbo institucional del país, la Universidad EIA realizará un diálogo de alto nivel centrado en el futuro de la democracia en Colombia.

El evento tendrá como eje central una conferencia magistral del constitucionalista Mauricio Gaona, quien abordará las implicaciones de las elecciones presidenciales y los riesgos asociados a una eventual asamblea popular constituyente.

La actividad se llevará a cabo el viernes 20 de marzo, entre las 9:30 a. m. y las 12:00 p. m., en el Teatro de la Universidad EIA, sede Palmas.

Entérese: Nuevo Congreso sería proclive a avalar la Constituyente de Petro: así están las fuerzas

Un debate en medio de tensiones institucionales

La convocatoria surge en un momento en el que el país enfrenta varios desafíos simultáneos. Entre ellos, el aumento de la polarización política, la confrontación entre el Congreso y el Gobierno, y el deterioro de las relaciones entre el Ejecutivo y la oposición.

A esto se suma la discusión sobre la separación de poderes y el impacto que podría tener una eventual reforma constitucional impulsada desde sectores del Gobierno.

El reciente reacomodo del Congreso tras las elecciones también ha reactivado en la agenda pública la posibilidad de una asamblea constituyente, un tema que, según la Universidad, será clave en el debate político de cara a la campaña presidencial.

Nuevo Congreso sería proclive a avalar la Constituyente de Petro. Foto: El Colombiano
Nuevo Congreso sería proclive a avalar la Constituyente de Petro. Foto: El Colombiano

Diálogo con figuras del ámbito político y académico

Tras la intervención de Gaona, se desarrollará un espacio de conversación con varias personalidades del ámbito político y académico del país. Participarán la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez, el exministro Jorge Humberto Botero y Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho.

El diálogo será moderado por Luz María Sierra, directora de El Colombiano, y hace parte de la agenda del Centro de Pensamiento de la Universidad EIA, que busca promover discusiones sobre temas estructurales del país.

Lea más: Así se renovó el Congreso: el 57% son primerizos

Un espacio para analizar el momento político

Con esta iniciativa, la Universidad EIA da continuidad a una serie de encuentros enfocados en analizar el estado de la democracia y las instituciones en Colombia, en un momento que diversos sectores califican como decisivo para el rumbo político del país.

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