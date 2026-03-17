Mauricio Gaona dará conferencia en la Universidad EIA sobre elecciones y riesgos institucionales

En medio de un contexto marcado por la polarización política, tensiones entre poderes públicos y debates sobre el rumbo institucional del país, la Universidad EIA realizará un diálogo de alto nivel centrado en el futuro de la democracia en Colombia.
El evento tendrá como eje central una conferencia magistral del constitucionalista Mauricio Gaona, quien abordará las implicaciones de las elecciones presidenciales y los riesgos asociados a una eventual asamblea popular constituyente.
La actividad se llevará a cabo el viernes 20 de marzo, entre las 9:30 a. m. y las 12:00 p. m., en el Teatro de la Universidad EIA, sede Palmas.
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