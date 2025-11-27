Falleció Conrado Osorio, recordado actor de Padres e Hijos, a los 49 años

El mundo de la televisión lamenta la muerte del actor Conrado Osorio, de 49 años, quien batalló contra un cáncer de colon que había hecho metástasis en su cuello y lo obligó a someterse a radioterapia. Sin embargo, su salud se fue deteriorando paulatinamente hasta terminar con su vida.

A él lo recordamos por su participación en Padres e Hijos, una serie colombiana que estuvo al aire durante 16 años —desde su estreno en 1993 hasta su final en 2009—.

La noticia fue confirmada en la tarde de este jueves por su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, quien a través de sus redes sociales expresó su tristeza y su deseo de recordarlo como un ser especial que entregó su talento a la televisión colombiana.

“Te voy a extrañar, per sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas”, escribió en un post el periodista y compartió una foto de ambos.

Y agregó: “La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital... ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”.