Shakira terminó de construir su escuela para los niños de Tibú, Norte de Santander: así lucen las instalaciones

En Tibú, Norte de Santander, más de 1.200 estudiantes tendrán la oportunidad de acceder a una educación de calidad en la nueva escuela construida por la Fundación Pies Descalzos, liderada por Shakira. El proyecto, que finalizó su etapa de construcción este miércoles, se levanta como un símbolo de esperanza en una de las regiones más golpeadas por la violencia y el conflicto armado. El colegio fue concebido como un Parque Pedagógico, Ecológico y Cultural, que no solo brindará formación académica, sino que también será un punto de encuentro para el desarrollo social y comunitario.

Con 34 aulas, laboratorios de física y química, biblioteca, salas de bilingüismo y tecnología, así como talleres de artes y música, la institución ofrecerá un entorno completo y moderno para la formación de los estudiantes. La institución, ubicada en un lote de 30.000 m² donado por Ecopetrol, ya finalizó su construcción, incluyendo una amplia zona deportiva y recreativa con cancha de fútbol, canchas múltiples, pista de patinaje y juegos infantiles.

Durante el proceso de construcción se generaron alrededor de 160 empleos directos e indirectos, lo que impulsó la economía de Tibú y permitió que la comunidad local se involucrara en el proyecto. Una vez en funcionamiento, la escuela también servirá como centro de desarrollo comunitario, fomentando la integración social y el crecimiento de la región.