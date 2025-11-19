Este jueves se elegirá Miss Universo 2025; horario y dónde verlo en Colombia

A pesar de que los reinados han perdido el interés y el foco mediático de años anteriores, este Miss Universo 2025 ha estado tan lleno de escándalos que ha vuelto a estar en la mira de muchos.
Este concurso de belleza –que todavía se hace en pleno siglo XXI– tiene actualmente a 122 candidatas en Tailandia, quienes llegaron desde el pasado 2 de noviembre y han tenido diversas actividades hasta este viernes 21 que será la elección y coronación. El caso es que este reinado se está realizando en Tailandia y por la diferencia horaria con dicho país, en Colombia la elección será este jueves en la noche, concretamente desde las 8:00 p.m.
La representante de Colombia es la paisa Vanessa Pulgarín quien ha desatado muchísimos comentarios de los “misólogos” o expertos en este tipo de eventos por su belleza y carisma en la pasarela.