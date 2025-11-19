Este jueves se elegirá Miss Universo 2025; horario y dónde verlo en Colombia

A pesar de que los reinados han perdido el interés y el foco mediático de años anteriores, este Miss Universo 2025 ha estado tan lleno de escándalos que ha vuelto a estar en la mira de muchos. Puede leer: Polémica en Miss Universo: candidata de México fue agredida verbalmente por alto directivo del certamen Este concurso de belleza –que todavía se hace en pleno siglo XXI– tiene actualmente a 122 candidatas en Tailandia, quienes llegaron desde el pasado 2 de noviembre y han tenido diversas actividades hasta este viernes 21 que será la elección y coronación. El caso es que este reinado se está realizando en Tailandia y por la diferencia horaria con dicho país, en Colombia la elección será este jueves en la noche, concretamente desde las 8:00 p.m. La representante de Colombia es la paisa Vanessa Pulgarín quien ha desatado muchísimos comentarios de los “misólogos” o expertos en este tipo de eventos por su belleza y carisma en la pasarela.

¿Qué se sabe de la elección de Miss Universo 2025?

Esta es la edición número 74 de este concurso de belleza y se realiza actualmente en Tailandia. “Nuestro lema este año es ‘El poder del amor’ y rendimos homenaje a la unidad, el empoderamiento y la resiliencia, reuniendo a cerca de 120 naciones en una visión compartida de compasión, inclusión y fortaleza, esta celebración honra el amor como una fuerza que empodera, derriba barreras e inspira un cambio positivo en todo el mundo”, explicaron desde el certamen. La gala de elección y coronación se realizará el viernes 21 de noviembre a las 8:00 a.m. en Tailandia, lo que significa que en Colombia será a las 8:00 p.m. del jueves 20 de noviembre. Se sabe que Miss Universo 2025 podrá verse a través de los canales oficiales de Miss Universe, su página oficial y su canal de Youtube. Pero además en Colombia se podrá ver por el Canal RCN a partir de las 8:00 de la noche. “Juliana Habib y Sebastián González acompañarán a los televidentes en una noche mágica donde 119 mujeres de todo el mundo competirán por la corona. Ellos serán los encargados de llevar a los hogares cada detalle, pasarelas, entrevistas, emociones y por su puesto, la coronación de la nueva reina”, explicaron desde el canal.

Vanessa Pulgarin, la paisa que representa a Colombia

Vanessa Pulgarín, tiene 34 años y es de Medellín, es modelo y además fue Señorita Antioquia en 2017 y en el Concurso Nacional de Belleza quedo como Primera finalista y por ello representó a Colombia en Miss International en Japón ese mismo año, pero en ese certamen no logró clasificar al cuadro semifinalistas. Vanessa regresó a los concursos de belleza 8 años después para conseguir el título de Miss Universo Colombia y así participar en el concurso que siempre soñó. “Lo que para mi familia siempre fue un sueño, en mí se convirtió en un anhelo que no podía dejar de perseguir. Muchas veces me dijeron que hablara menos de soñar, pero yo no podía. Soñar es parte de mí. Hoy, después de tanto esfuerzo, fe y disciplina, ese anhelo se hace realidad: ¡Soy Miss Universe Colombia 2025!”, escribió cuando fue elegida para participar en este reinado.

“Ser Miss Colombia va más allá de una corona; es abrazar un propósito, inspirar y dejar huella. Ahora, con el corazón lleno de emoción, me preparo para representar a Colombia en Tailandia, recordando siempre que los sueños se vuelven posibles cuando se viven con pasión y con todo el corazón”, dijo antes del viaje.

Desde su llegada a Tailandia está en los listados de los reinólogos quienes la catalogan de favorita, en especial luego del desfile en traje de baño. Luego de esta pasarela la paisa dijo: “Hoy todo lo que he trabajado se reflejó ahí: sentí una energía increíble... fluí, me conecté, me emocioné. Me sentí feliz, presente y orgullosa de este proceso. Gracias Dios, gracias a mi equipo y a cada persona que está conmigo. Este camino está hecho de esfuerzo, disciplina y corazón... y hoy lo celebré”, escribió.

Este jueves en la noche se sabrá hasta dónde llega Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025.

Bloque de preguntas y respuestas