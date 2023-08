La pareja se casó en 2022, aproximadamente un año después de que un juez de California disolviera una controvertida tutela de 14 años, sobre todo a cargo de su padre Jamie Spears, que le impedía a la artista manejar su propia vida y sus finanzas debido a trastornos psicológicos.

Según reportes de la prensa del espectáculo local, la cantante de éxitos como Oops!... I Did It Again, Baby One More Time y Toxic tiene un acuerdo prenupcial que protege sus bienes.

Britney tiene dos hijos adolescentes, Sean y Jayden, con su exmarido Kevin Federline. También estuvo casada brevemente, por menos de tres días, con su amigo de la infancia Jason Alexander.

Precisamente, en 2007 tuvo una publicitada separación con Federline que incluyó el ataque al automóvil de un paparazzi en una gasolinera. Un año después comenzó la lucha judicial por la tutela de sus hijos.

El miércoles en la noche, después de que se difundiera la noticia de su separación con Asghari, Spears publicó en Instagram que planeaba comprar un caballo, sin hacer ninguna mención de su estado civil.

Está previsto que Spears publique en octubre un libro de memorias llamado The Woman In Me.