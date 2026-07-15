Hijas de Fernando Gaitán demandaron a RCN por los derechos patrimoniales de Yo soy Betty, la fea

Las hijas del libretista Fernando Gaitán demandaron al canal RCN por los derechos patrimoniales de autor de las obras de su fallecido padre. Se trata de Ana María y Luisa Gaitán, quienes contaron en entrevista con Brava News que el reconocido escritor enfrentaba un litigio con el canal por la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea.
La demanda fue presentada en marzo de 2025 y reclama los derechos patrimoniales no solo de la telenovela protagonizada por Ana María Orozco (Betty) y Jorge Enrique Abello (Armando), sino también de otras exitosas producciones como Hasta que la plata nos separe, Café con aroma de mujer, Todos los novios de Laura, Que no muera el amor y María de los Guardias.