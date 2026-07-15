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Medejazz busca cinco grupos locales para presentarlos en el Festival

Con treinta años de trayectoria, este festival es una plataforma para los ritmos del jazz, jazz latino, blues y músicas afrocolombianas.

  • La edición número 30 del Festival Internacional Medellín de Jazz & Músicas del Mundo busca mantener un espacio para la circulación de artistas locales junto a invitados nacionales e internacionales, consolidando una programación dedicada al jazz y a otros géneros afines. Foto EL COLOMBIANO
    La edición número 30 del Festival Internacional Medellín de Jazz & Músicas del Mundo busca mantener un espacio para la circulación de artistas locales junto a invitados nacionales e internacionales, consolidando una programación dedicada al jazz y a otros géneros afines. Foto EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 34 minutos
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Del 15 al 29 de julio de 2026 estará abierta la convocatoria para que agrupaciones y músicos locales se postulen a la edición número 30 del Festival Internacional Medellín de Jazz & Músicas del Mundo, MedeJazz 2026. Los resultados se darán a conocer el martes 4 de agosto, cuando se anunciarán las cinco propuestas seleccionadas para integrar la programación del certamen.

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En esta edición podrán participar agrupaciones, músicos y solistas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de los municipios de Antioquia que interpreten géneros como jazz, jazz latino, blues y músicas afrocolombianas.

Según la organización, el objetivo de la convocatoria es democratizar el acceso de los artistas locales a uno de los festivales musicales más representativos de Medellín, brindando la posibilidad de que nuevas propuestas hagan parte de la programación oficial del evento.

Las inscripciones serán gratuitas y permanecerán abiertas hasta las 6:00 p. m. del 29 de julio. Los interesados deberán enviar toda la documentación al correo electrónico convocatoriasfestivalmedejazz@gmail.com. En caso de que los archivos de fotografía o video excedan la capacidad permitida por el correo electrónico, podrán remitirse mediante la plataforma WeTransfer.

Como parte de los requisitos, las agrupaciones deberán presentar el nombre completo del director, número telefónico y correo electrónico de contacto, una breve reseña del grupo, el número de integrantes, una fotografía reciente y un video en el que pueda apreciarse su propuesta musical.

Además, será necesario incluir el valor correspondiente a la presentación de un concierto de 60 minutos, así como el raider técnico y el backline completo requerido para la presentación.

En cuanto a la documentación administrativa, los postulantes deberán adjuntar el Registro Único Tributario (RUT) o la cámara de comercio del director, mánager o representante legal. Estos documentos deberán tener una fecha de expedición no superior a un mes respecto al momento de la presentación de la convocatoria.

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La organización también definió los criterios de participación. Podrán postularse únicamente grupos, músicos y solistas que tengan como domicilio alguno de los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá o de Antioquia. Asimismo, no podrán participar quienes hayan hecho parte de las dos últimas versiones del MedeJazz, correspondientes a los años 2024 y 2025.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado conformado por tres profesionales de la música, quienes revisarán el cumplimiento de los requisitos y aplicarán los criterios establecidos en la convocatoria para seleccionar las mejores propuestas.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Quiénes pueden postularse a la convocatoria del MedeJazz 2026?
Pueden postularse agrupaciones, músicos y solistas con domicilio en los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá o en cualquier municipio de Antioquia. La convocatoria está dirigida a propuestas de jazz, jazz latino, blues y músicas afrocolombianas.
¿Qué agrupaciones no pueden participar en el MedeJazz 2026?
No pueden participar los grupos, músicos o solistas que hayan hecho parte de las dos últimas ediciones del festival, correspondientes a los años 2024 y 2025. Este es uno de los criterios de selección establecidos por la organización.
¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse en la convocatoria del MedeJazz 2026?
Las inscripciones estarán abiertas desde el 15 hasta el 29 de julio de 2026 y cerrarán a las 6:00 p. m. Después de esa hora, la noticia no indica que se acepten postulaciones adicionales.

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