Medejazz busca cinco grupos locales para presentarlos en el Festival

Del 15 al 29 de julio de 2026 estará abierta la convocatoria para que agrupaciones y músicos locales se postulen a la edición número 30 del Festival Internacional Medellín de Jazz & Músicas del Mundo, MedeJazz 2026. Los resultados se darán a conocer el martes 4 de agosto, cuando se anunciarán las cinco propuestas seleccionadas para integrar la programación del certamen.

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En esta edición podrán participar agrupaciones, músicos y solistas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de los municipios de Antioquia que interpreten géneros como jazz, jazz latino, blues y músicas afrocolombianas.

Según la organización, el objetivo de la convocatoria es democratizar el acceso de los artistas locales a uno de los festivales musicales más representativos de Medellín, brindando la posibilidad de que nuevas propuestas hagan parte de la programación oficial del evento.

Las inscripciones serán gratuitas y permanecerán abiertas hasta las 6:00 p. m. del 29 de julio. Los interesados deberán enviar toda la documentación al correo electrónico convocatoriasfestivalmedejazz@gmail.com. En caso de que los archivos de fotografía o video excedan la capacidad permitida por el correo electrónico, podrán remitirse mediante la plataforma WeTransfer.