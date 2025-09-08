La actriz Debby Ryan, de la serie “Jessie”, anunció su primer embarazo con Josh Dun de Twenty One Pilots

La reconocida actriz Debby Ryan, de 32 años, recordada por su papel en exitosas producciones de Disney como “Jessie”, “16 deseos”, “Radio Rebel” y otras, anunció que está esperando su primer hijo.



La superestrella de Disney está casada desde hace más de cinco años con Josh Dun, quien es reconocido mundialmente como el baterista y cofundador la exitosa banda originaria de Ohio: Twenty One Pilots. Por medio de redes sociales, la pareja anunció felizmente la llegada de un nuevo integrante a la familia. Con un carrusel de Instagram se mostraron dichosos compartiendo la noticia con sus seguidores. Sin embargo, decidieron mantener en reserva si será niño o niña.

En la publicación, Debby dejó ver su embarazo en una etapa avanzada mientras su esposo la abraza. Además, mostraron la ecografía del bebé y una caricatura de ambos. Deborah Ann Ryan —nombre real de la actriz estadounidense— comenzó a actuar en teatros profesionales a la edad de siete años. El papel de“Jessie” (2011–2015) donde protagonizó a Jessie Prescott, la niñera de cuatro niños millonarios en Nueva York, la lanzó a la fama internacional. En 2018 llegó a Netflix con “Insatiable”, la serie donde encarnó a Patty Bladell, una adolescente que busca venganza tras sufrir acoso escolar.