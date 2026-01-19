Concierto de Yeison Jiménez en El Campín sí se realizará, pero cambia de fecha: “Vamos a cumplir el sueño del aventurero”

“Vamos a cumplir el sueño del aventurero”. Con esa promesa, la productora de eventos Sírvalo Pues confirmó que el concierto Mi promesa 2.0, que el fallecido Yeison Jiménez tenía previsto realizar el 28 de marzo de 2026 en el estadio El Campín, de Bogotá, sí se realizará, pero la fecha fue reprogramada.
“La nueva fecha definida para la realización del evento es el 31 de enero”, anunciaron desde la productora anticipando el concierto dos meses antes de lo previsto tras la tragedia aérea en la que Jiménez y cinco de sus colaboradores murieron el pasado 10 de enero en Paipa, Boyacá.
Sírvalo Pues explicó que después de “un proceso de análisis conjunto” con la familia y el círculo más cercano del artista, se tomó la decisión de “cumplir su sueño” y realizar el evento tal y como él lo había planeado: “Con artistas invitados de primer nivel ya confirmados, y el show central estará a cargo de su banda, con una puesta en escena especial que ya había sido adelantada por su equipo de trabajo”, pensada ahora como “un homenaje a su legado artístico y a su público”.