Aplazan concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga por situación de orden público y bloqueos viales en Santander

El concierto de Ricardo Montaner programado para este 11 de abril de 2026 en Bucaramanga fue aplazado debido a los bloqueos de vías que afectan al departamento de Santander. Según informaron los organizadores en un comunicado oficial, las alteraciones de orden público, derivadas del cierre de corredores viales, generaron dificultades logísticas que impidieron la llegada de los asistentes, así como la movilización del artista y parte de la producción del evento. En contexto: Ricardo Montaner anuncia conciertos en Colombia con su gira El último regreso Se indicó que, pese a que los promotores realizaron todos los esfuerzos para llevar a cabo el espectáculo cumpliendo las exigencias, las condiciones externas imposibilitaron su realización.

La crisis de movilidad en Santander afectó la logística del concierto de Ricardo Montaner

El aplazamiento del concierto se produjo en medio de una compleja situación de movilidad en Santander, donde las protestas contra el impuesto predial rural han derivado en bloqueos en las principales vías del departamento. El impacto ha sido significativo en el transporte terrestre, especialmente en la Terminal de Transporte de Bucaramanga, cuya operación se redujo al 10 % de su capacidad habitual, de acuerdo con su gerente, Jaime José Pérez. “El nivel de operación está en el 10 %. Hemos despachado 10 vehículos y movilizado 170 pasajeros”, explicó el directivo, al evidenciar la magnitud de la afectación. En condiciones normales, incluso en temporada baja, la terminal moviliza entre 500 y 600 vehículos diarios. Le puede interesar: Invitados, talento y un show multicolor: Camilo le cumplió a su tribu en Medellín Los bloqueos han afectado corredores clave que conectan a Bucaramanga con ciudades como Bogotá, la Costa Caribe y Barrancabermeja, lo que ha impedido la salida de buses y dejado a cientos de pasajeros sin opciones de desplazamiento. Aunque el Aeropuerto Internacional Palonegro retomó operaciones tras haber estado cerrado por más de 10 horas debido a problemas de seguridad en sus accesos, la situación del transporte terrestre sigue siendo incierta.

Organizadores anunciarán nueva fecha y condiciones de devolución

En el comunicado, los organizadores del concierto señalaron que esta situación corresponde a un caso de fuerza mayor, ajeno a su control, que también afecta a los asistentes que tenían previsto viajar al evento. Indicaron además que en los próximos días anunciarán la nueva fecha para la realización del concierto, manteniendo la misma ubicación.

Las boletas adquiridas seguirán siendo válidas para la reprogramación. Sin embargo, quienes deseen solicitar la devolución del dinero podrán hacerlo a través de los canales oficiales de la taquilla autorizada, en los tiempos y condiciones que serán informados próximamente. Finalmente, los promotores agradecieron el apoyo del público y reiteraron su compromiso de ofrecer un espectáculo acorde con las expectativas una vez se normalicen las condiciones de movilidad en el departamento.

Bloque de preguntas y respuestas