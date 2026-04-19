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Grupo Firme rindió homenaje a Yeison Jiménez en su concierto en Medellín, le cantó al despecho

Esta agrupación es uno de los referentes internacionales del regional mexicano. Así fue el concierto de Grupo Firme en Medellín.

  • Durante su presentación en el Atanasio Girardot, los músicos revisitaron las canciones más conocidas de su repertorio. Foto: Cortesía.
    Durante su presentación en el Atanasio Girardot, los músicos revisitaron las canciones más conocidas de su repertorio. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Grupo Firme realizó su primer concierto en Colombia con una presentación en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín, una etapa en su gira La Última Peda Tour.

El espectáculo incluyó la participación de artistas del regional mexicano, entre ellos Luis Ángel “El Flaco”, El Yaki, Julión Álvarez, Alfredo Olivas y El Mimoso, quienes se sumaron en distintos momentos del show.

La cuota de la regional colombiana consistió en un homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez y la participación en escenario de Pipe Bueno. La presentación incluyó colaboraciones entre artistas de México y Colombia.

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El evento tuvo una duración superior a tres horas. La puesta en escena incluyó recursos visuales y un formato de espectáculo basado en la gira “La Última Peda Tour”. El público asistente participó coreando las canciones durante el desarrollo del concierto.

Tras esta presentación, Grupo Firme continuará su gira en Colombia. El 25 de abril se presentará en el Estadio Pascual Guerrero. La agenda incluye conciertos en Pereira, Ibagué, Puerto Gaitán, Neiva, Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga entre junio y agosto.

Grupo Firme fue creado en 2014 en Tijuana, Baja California. En 2017 lanzó su primer álbum, Pasado, Presente, Futuro, seguido por El Barco y En Vivo Desde Tijuana: los Buitrones y los Firmes.

En 2021 la agrupación obtuvo cuatro Premios Juventud y cinco Premios Lo Nuestro. El 18 de noviembre de ese año ganó el Premio Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Banda por Nos Divertimos Logrando Lo Imposible.

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En 2022 recibió una estrella en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas y reunió a 280 mil asistentes en el Zócalo de Ciudad de México. Ese año también se presentó en un partido de la NFL en el Estadio Azteca.

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