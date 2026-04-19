Grupo Firme rindió homenaje a Yeison Jiménez en su concierto en Medellín, le cantó al despecho

Grupo Firme realizó su primer concierto en Colombia con una presentación en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín, una etapa en su gira La Última Peda Tour.

El espectáculo incluyó la participación de artistas del regional mexicano, entre ellos Luis Ángel “El Flaco”, El Yaki, Julión Álvarez, Alfredo Olivas y El Mimoso, quienes se sumaron en distintos momentos del show.

La cuota de la regional colombiana consistió en un homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez y la participación en escenario de Pipe Bueno. La presentación incluyó colaboraciones entre artistas de México y Colombia.

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El evento tuvo una duración superior a tres horas. La puesta en escena incluyó recursos visuales y un formato de espectáculo basado en la gira “La Última Peda Tour”. El público asistente participó coreando las canciones durante el desarrollo del concierto.

Tras esta presentación, Grupo Firme continuará su gira en Colombia. El 25 de abril se presentará en el Estadio Pascual Guerrero. La agenda incluye conciertos en Pereira, Ibagué, Puerto Gaitán, Neiva, Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga entre junio y agosto.