Cantante se declaró gay tras 14 años de matrimonio con una mujer: “Sean honestos con ustedes mismos”

Un cantante estadounidense tiene sorprendidos a sus fanáticos luego de declararse abiertamente gay. La noticia no ha llamado particularmente la atención por su orientación sexual, sino porque desde hace 14 años está casado con una mujer.
Se trata de Caleb Shomo, de 34 años, vocalista de la banda de hardcore punk Beartooth, quien decidió terminar con los rumores y revelar a través de sus redes sociales que es gay y que se siente orgulloso de ello.
“Ha habido mucha especulación alrededor de mi vida personal últimamente y siento que debo aclarar las cosas antes de que afecte más a las personas que amo. Soy un hombre gay y lo digo con orgullo”, escribió el artista.