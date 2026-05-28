Cantante se declaró gay tras 14 años de matrimonio con una mujer: “Sean honestos con ustedes mismos”

Un cantante estadounidense tiene sorprendidos a sus fanáticos luego de declararse abiertamente gay. La noticia no ha llamado particularmente la atención por su orientación sexual, sino porque desde hace 14 años está casado con una mujer. Se trata de Caleb Shomo, de 34 años, vocalista de la banda de hardcore punk Beartooth, quien decidió terminar con los rumores y revelar a través de sus redes sociales que es gay y que se siente orgulloso de ello. “Ha habido mucha especulación alrededor de mi vida personal últimamente y siento que debo aclarar las cosas antes de que afecte más a las personas que amo. Soy un hombre gay y lo digo con orgullo”, escribió el artista.

“Esto es algo que he estado procesando y aceptando en mi vida desde hace bastante tiempo. Ha sido difícil manejar los sentimientos alrededor de este tema y descubrir qué hacer con esta realidad. Cuando se trata de mi arte y de Beartooth, siempre he intentado perseguir quién soy realmente en la parte más profunda de mi alma, de álbum en álbum”, añadió.

Su mensaje estuvo enfocado en la aceptación personal y en hacer lo que realmente desea sin importar los comentarios o el rechazo. “Animo a cualquiera que esté luchando con quién es realmente a que se trate con compasión. Ténganse paciencia. Sean honestos con ustedes mismos. Hagan el trabajo difícil en lugar de enterrar todo tan profundo como puedan pensando que eso lo cambiará, como hice yo”, concluyó en su mensaje.

Las declaraciones de su esposa

Algunos usuarios han enviado muestras de apoyo a Caleb Shomo, pero otros lo cuestionan debido a la situación en la que queda su esposa, Fleur Shomo, quien aseguró que atraviesan momentos dolorosos, aunque aun así apoya a su esposo en las decisiones que se tomen. “Apoyarlo mientras siento que estoy perdiendo todo ha sido increíblemente difícil de entender”, expresó la esposa, según medios internacionales. Esta ha sido una situación que genera un amplio debate sobre las personas que contraen matrimonio y, años después, deciden hablar abiertamente sobre su orientación sexual

Entre las canciones más conocidas de la banda Beartooth se encuentran In Between, Hated, Beaten In Lips, I Was Alive y Riptide, entre otras.