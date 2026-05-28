YouTube etiquetará automáticamente los videos con IA, ¿afecta la monetización de los creadores?

YouTube confirmó que pondrá un sistema automatizado para detectar cuando un contenido audiovisual incorpora inteligencia artificial de manera significativa, con especial atención a aquellos materiales que presentan un estilo fotorrealista o altamente realista.
La compañía explicó que este ajuste responde a la necesidad de reforzar la transparencia en un entorno digital donde la inteligencia artificial generativa ha crecido de forma acelerada. La facilidad con la que hoy pueden crearse imágenes, voces y videos hiperrealistas ha generado un nuevo desafío para las plataformas en diferenciar entre lo auténtico y lo sintético sin depender exclusivamente de la autorregulación de los creadores.
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Hasta ahora, YouTube dependía principalmente de la declaración voluntaria de los usuarios para identificar si un video había sido creado o editado con inteligencia artificial. Este modelo se complementaba desde 2024 con la implementación de etiquetas informativas que los creadores podían activar de manera manual cuando utilizaban herramientas de IA generativa. El objetivo inicial era fortalecer la transparencia y permitir que los espectadores tuvieran más contexto sobre el origen del contenido que consumían.