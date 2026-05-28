YouTube etiquetará automáticamente los videos con IA, ¿afecta la monetización de los creadores?

YouTube confirmó que pondrá un sistema automatizado para detectar cuando un contenido audiovisual incorpora inteligencia artificial de manera significativa, con especial atención a aquellos materiales que presentan un estilo fotorrealista o altamente realista. La compañía explicó que este ajuste responde a la necesidad de reforzar la transparencia en un entorno digital donde la inteligencia artificial generativa ha crecido de forma acelerada. La facilidad con la que hoy pueden crearse imágenes, voces y videos hiperrealistas ha generado un nuevo desafío para las plataformas en diferenciar entre lo auténtico y lo sintético sin depender exclusivamente de la autorregulación de los creadores. Entérese: YouTube desactivará los anuncios durante las transmisiones en directo Hasta ahora, YouTube dependía principalmente de la declaración voluntaria de los usuarios para identificar si un video había sido creado o editado con inteligencia artificial. Este modelo se complementaba desde 2024 con la implementación de etiquetas informativas que los creadores podían activar de manera manual cuando utilizaban herramientas de IA generativa. El objetivo inicial era fortalecer la transparencia y permitir que los espectadores tuvieran más contexto sobre el origen del contenido que consumían.

Etiquetas de IA en YouTube. Foto: YouTube

Sin embargo, la compañía reconoció que ese sistema no era suficiente frente al ritmo de adopción de estas tecnologías. Por ello, decidió avanzar hacia un modelo más robusto basado en la detección automatizada, en el que los propios sistemas internos de la plataforma asumen un rol activo en la identificación del contenido generado con IA.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de etiquetado?

La principal novedad es que, si los sistemas de YouTube detectan un uso “significativo” de inteligencia artificial fotorrealista en un video y el creador no lo ha declarado previamente, la plataforma aplicará automáticamente una etiqueta identificativa. Este mecanismo busca cerrar las brechas que existían en el sistema anterior, donde la falta de declaración voluntaria podía dejar contenidos sin advertencias claras para los usuarios. Conozca: Apps de streaming ganan terreno: uno de cada tres usuarios ya dejó la televisión abierta en Colombia “Si un creador no indica si utilizó IA o no, pero nuestros sistemas detectan un uso significativo de IA realista, aplicaremos ahora una etiqueta automáticamente”, señaló la empresa en su comunicación oficial. Con esta medida, la plataforma busca reducir la ambigüedad sobre el origen de los contenidos y ofrecer a los usuarios una señal clara sobre la posible intervención de inteligencia artificial en la producción de los videos. A pesar de este cambio, YouTube aclaró que los creadores seguirán teniendo la posibilidad de declarar manualmente el uso de IA desde YouTube Studio, manteniendo así una vía de transparencia voluntaria que ya venía funcionando desde la etapa anterior del sistema.

Reclamos, correcciones y casos especiales

La plataforma también estableció mecanismos de revisión para los creadores. En caso de que consideren que su contenido fue etiquetado erróneamente, podrán impugnar la decisión y solicitar una revisión del caso. Este proceso busca equilibrar la automatización del sistema con la posibilidad de corregir errores en la detección. No obstante, YouTube precisó que habrá escenarios en los que las etiquetas serán permanentes. Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando el contenido haya sido generado utilizando herramientas desarrolladas por la propia plataforma, como Veo o Dream Screen, o cuando existan metadatos C2PA que confirmen de manera técnica la intervención de inteligencia artificial en la creación del material. Lea taambién: Así funciona el “ChatGPT de la genética” que podría acelerar la investigación de nuevos tratamientos para enfermedades Además, la compañía informó que las etiquetas no solo serán más frecuentes, sino también más visibles. En el caso de los videos de larga duración, aparecerán ubicadas justo debajo del reproductor y encima de la descripción, mientras que en los Shorts se mostrarán como una superposición directa sobre el video. Este rediseño busca que los usuarios puedan identificar de inmediato el tipo de contenido que están consumiendo. “Este es ahora el formato de etiqueta único para todo el contenido fotorrealista y modificado o generado con inteligencia artificial en YouTube”, afirmó la compañía al explicar la estandarización del sistema de divulgación.

Sin embargo, no todos los contenidos estarán sujetos a la misma visibilidad. En los casos de videos animados o con modificaciones leves, la información sobre el uso de IA podrá aparecer únicamente en la descripción ampliada del video, sin una señal tan prominente en pantalla.

Uno de los puntos clave aclarados por YouTube es que la implementación de estas etiquetas no tendrá efectos sobre el sistema de recomendaciones ni sobre la monetización de los creadores de contenido. Es decir, el hecho de que un video sea etiquetado como generado o modificado con inteligencia artificial no influirá en su distribución dentro de la plataforma ni en su capacidad de generar ingresos. “Disponer de una etiqueta de divulgación de IA por sí sola no modifica la forma en que se recomienda un vídeo ni puede generar ingresos”, explicó la compañía, intentando disipar preocupaciones entre los creadores sobre posibles penalizaciones automáticas.

El fenómeno que trasciende a una sola plataforma

El anuncio de YouTube se enmarca en una tendencia más amplia dentro de la industria digital. El crecimiento del contenido generado por inteligencia artificial ha obligado a distintas plataformas tecnológicas a desarrollar mecanismos para identificar, clasificar y advertir a los usuarios sobre este tipo de material.

La dificultad para distinguir lo real de lo sintético ha impulsado iniciativas similares en otras empresas del sector. Un ejemplo reciente es el de la plataforma Spotify, que lanzó la etiqueta “Verified by Spotify”, destinada a indicar si un artista es probablemente humano y no una creación generada por inteligencia artificial.

Un ecosistema digital en transformación