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Decretan toque de queda nocturno para menores de edad en Funza, Cundinamarca

Señalan que la medida está orientada a fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes y promover entornos seguros para su desarrollo y bienestar.

  • Activan el toque de queda nocturno para menores de edad en el municipio de Funza, en Cundinamarca. FOTO: EL COLOMBIANO
    Activan el toque de queda nocturno para menores de edad en el municipio de Funza, en Cundinamarca. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Alcaldía de Funza, en Cundinamarca, impuso un toque de queda nocturno para menores de edad como una medida de protección ante la exposición a riesgos relacionados con la inseguridad, la violencia o los robos.

A través de un comunicado, explicaron que la disposición restringe la circulación de los menores en horarios nocturnos cuando no estén acompañados por sus padres o representantes legales.

La decisión tomada obedece a que, durante el primer trimestre de 2026, las Comisarías de Familia de Funza reportaron 2.669 atenciones asociadas a conflictos familiares, acompañamiento psicosocial y situaciones que requirieron intervención institucional.

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La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, aseguró que agotará todos los esfuerzos necesarios para proteger la integridad de los menores del municipio y defendió la decisión.

“Soy mamá de dos hijos y entiendo perfectamente la preocupación que sienten las familias frente a los riesgos que hoy enfrentan nuestros niños y adolescentes. Este decreto no busca castigar a nadie; busca proteger la vida y el futuro de nuestros hijos”, afirmó la mandataria local.

Horarios del toque de queda

Esta medida comenzó a regir desde el pasado 12 de mayo y estará vigente hasta el 12 de agosto, de lunes a domingo, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

La Alcaldía de Funza enfatizó que durante ese horario, los menores de 18 años no podrán permanecer ni circular en parques, plazas, calles ni establecimientos de comercio abiertos al público, salvo que estén acompañados por sus padres o su representante legal.

Sin embargo, existen algunas excepciones para menores que deban movilizarse por situaciones de urgencia médica o circunstancias de emergencia o gravedad, siempre y cuando estén acompañados por sus padres o tutores.

Respaldo a la medida

La medida ha recibido el respaldo de algunos sectores ciudadanos. Javier Moreno, habitante de Funza y padre de familia, aseguró que la protección de los menores también debe ser una responsabilidad compartida entre las autoridades y las familias.

“Uno se pregunta sinceramente: ¿qué hace un niño de 13 o 14 años a las 11 de la noche en la calle? A esa hora no tienen nada que estar haciendo solos. Lastimosamente quedan expuestos a las drogas, a malas compañías y a situaciones muy peligrosas”, expresó.

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“Yo creo que esta medida no es para perseguir a nadie, sino paraprotegerlos antes de que terminen metidos en problemas más graves. Pero también hay que decir algo: los padres tenemos una responsabilidad enorme y debemos ayudar en el cuidado de nuestros hijos. No podemos dejarle toda la tarea a la Policía o a la Alcaldía”, concluyó.

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