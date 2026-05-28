Decretan toque de queda nocturno para menores de edad en Funza, Cundinamarca

La Alcaldía de Funza, en Cundinamarca, impuso un toque de queda nocturno para menores de edad como una medida de protección ante la exposición a riesgos relacionados con la inseguridad, la violencia o los robos.

A través de un comunicado, explicaron que la disposición restringe la circulación de los menores en horarios nocturnos cuando no estén acompañados por sus padres o representantes legales.

La decisión tomada obedece a que, durante el primer trimestre de 2026, las Comisarías de Familia de Funza reportaron 2.669 atenciones asociadas a conflictos familiares, acompañamiento psicosocial y situaciones que requirieron intervención institucional.

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La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, aseguró que agotará todos los esfuerzos necesarios para proteger la integridad de los menores del municipio y defendió la decisión.

“Soy mamá de dos hijos y entiendo perfectamente la preocupación que sienten las familias frente a los riesgos que hoy enfrentan nuestros niños y adolescentes. Este decreto no busca castigar a nadie; busca proteger la vida y el futuro de nuestros hijos”, afirmó la mandataria local.